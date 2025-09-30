ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für T-Mobile US auf 300 Dollar - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 280 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sebastiano Petti passte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht an jüngste Signale und Trends sowie die Übernahme von UScellular an. Er hob dabei insbesondere die Anzahl neuer Vertragskunden in seinem Modell auf 850.000, was laut seiner Aussage immer noch zu niedrig sein könnte./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / EDT
