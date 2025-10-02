Werbung ausblenden
KI treibt Unternehmenswert

OpenAI mit 500 Milliarden Dollar bewertet

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Emre Akkoyun/Shutterstock.com

New York (dpa) - Der ChatGPT-Anbieter OpenAI ist inzwischen eine halbe Billion US-Dollar (rund 426 Mrd. Euro) wert. Das lasse sich aus dem aktuellen Verkauf von Belegschaftsanteilen an Investoren ableiten, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Damit werde OpenAI rund 200 Milliarden Dollar höher bewertet als bei einer Finanzierungsrunde im April dieses Jahres.

OpenAI führt damit wieder die Liste der wertvollsten nicht-börsennotierten Unternehmen an. Nummer zwei ist derzeit laut Bloomberg das Raumfahrtunternehmen SpaceX aus dem Reich von US-Milliardär Elon Musk. Dieses war zuletzt bei einem Aktienrückkauf mit rund 350 Milliarden Dollar bewertet worden.

OpenAI ist als ChatGPT-Erfinder der Vorreiter von Textrobotern und hat auch andere KI-Tools wie etwa für die automatisierte Bild- und Videoerstellung im Angebot. Da das Unternehmen nicht an der Börse notiert ist, ist der Zugang für Investoren begrenzt.

OpenAI ist in einem hart umkämpften Markt aktiv, in dem sich auch große Techkonzerne wie Meta, Microsoft, Google, Amazon und Alibaba tummeln. Microsoft hatte dabei auch in OpenAI investiert. Daneben gibt es viele kleinere Start-ups und viele offene und freie KI-Systeme, die OpenAI Konkurrenz machen könnten.

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 01.10.2025
Dax steigt über 24.100 Punkte - Merck klettert um zehn Prozentgestern, 17:41 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithoch30. Sept. · onvista
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithoch
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Run30. Sept. · onvista
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Run
Börse am Morgen 01.10.2025
Leichte Verluste - "Shutdown" in den USA - Nike-Zahlen treiben Puma und Adidasgestern, 09:57 Uhr · onvista
Dax Logo
Dax Chartanalyse 01.10.2025
Der Dax hat weiter gute Chancen, auf 24.000 Punkte zu steigengestern, 11:20 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche Aktien
Insiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstieggestern, 14:00 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithoch30. Sept. · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Run30. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden