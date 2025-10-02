Reddit-Aktie zeigt, wie wichtig der korrekte Einstieg beim Trading ist

Eine neue Analyse zu Reddit hat die Aktie in dieser Woche belastet. Der Grund: Laut der Untersuchung taucht die Plattform in KI-Suchen nicht mehr so häufig auf wie früher.

Noch hinzu kommt der Schwund an Nutzern. Das alles setzt Reddit an der Börse zu.

Kurzfristig sah Börsenprofi Martin hier eine Tradingchance, die sich dann aber nicht ergab - im Video erklärt er, wie sein Setup für Trading ihn aber davor bewahrt hat, in dieses fallende Messer zu greifen.