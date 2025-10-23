Dax startet Korrektur und bleibt anfällig für weitere Rücksetzer

Dax-Widerstand 24.500 24.300 Dax-Unterstützung 23.700 24.000

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Der Dax bleibt vorerst im Korrekturmodus") zum Dax lautete wie folgt:

“Der Index hat erkennbare Schwierigkeiten, die Widerstandszone um 24.300 Punkte zu überwinden und befindet sich weiterhin in einer Korrektur- beziehungsweise Konsolidierungsphase nach dem Anstieg von gut 600 Punkten seit dem Intradaytief vom vergangenen Freitag. So lange der Bereich um 24.300 Punkte nicht dynamisch überwunden werden kann, ist tendenziell mit einer Fortsetzung der aktuell laufenden Korrektur zu rechnen.“

Der Dax brachte gestern Nachmittag die avisierte Korrekturbewegung und setzte deutlich zurück. Diese Abwärtskorrektur setzt sich im heutigen Handelsverlauf bislang weiter fort.

Dax-Ausblick:

Nach dem Scheitern im Bereich des Widerstands um die 24.300 Punkte-Marke bleibt der Weg des geringsten Widerstands im kurzfristigen Zeitfenster zunächst weiter klar abwärts. Mögliche Kursziele der aktuell laufenden Bewegung wären der Bereich um 24.000 Punkte.

Hier bestehen zunächst Chancen für eine Stabilisierung im deutschen Leitindex. Hält dieses Level jedoch nicht, rückt schnell wieder das Vorwochentief unterhalb der 23.700er-Marke in den Fokus der Händler. Unterhalb von 24.300 Punkten überwiegen in jedem Fall die Abwärtsrisiken.