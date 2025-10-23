Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 23.10.2025

Dax startet Korrektur und bleibt anfällig für weitere Rücksetzer

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.50024.300
Dax-Unterstützung23.70024.000

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Der Dax bleibt vorerst im Korrekturmodus") zum Dax lautete wie folgt:

“Der Index hat erkennbare Schwierigkeiten, die Widerstandszone um 24.300 Punkte zu überwinden und befindet sich weiterhin in einer Korrektur- beziehungsweise Konsolidierungsphase nach dem Anstieg von gut 600 Punkten seit dem Intradaytief vom vergangenen Freitag. So lange der Bereich um 24.300 Punkte nicht dynamisch überwunden werden kann, ist tendenziell mit einer Fortsetzung der aktuell laufenden Korrektur zu rechnen.“

Der Dax brachte gestern Nachmittag die avisierte Korrekturbewegung und setzte deutlich zurück. Diese Abwärtskorrektur setzt sich im heutigen Handelsverlauf bislang weiter fort.

Dax-Ausblick: 

Nach dem Scheitern im Bereich des Widerstands um die 24.300 Punkte-Marke bleibt der Weg des geringsten Widerstands im kurzfristigen Zeitfenster zunächst weiter klar abwärts. Mögliche Kursziele der aktuell laufenden Bewegung wären der Bereich um 24.000 Punkte.

Hier bestehen zunächst Chancen für eine Stabilisierung im deutschen Leitindex. Hält dieses Level jedoch nicht, rückt schnell wieder das Vorwochentief unterhalb der 23.700er-Marke in den Fokus der Händler. Unterhalb von 24.300 Punkten überwiegen in jedem Fall die Abwärtsrisiken.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Werbung

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY758D) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 3,00 (Stand: 23.10.2025), die Reset-Barriere liegt bei 17.842,02 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY757X) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 6,00 (Stand: 23.10.2025), die Reset-Barriere liegt bei 27.574,03 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 22.10.2025
Der Dax bleibt vorerst im Korrekturmodusgestern, 11:33 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 21.10.2025
Nach schnellem Anstieg: Der Dax hat Korrekturbedarf21. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 20.10.2025
Dax klettert zurück über 24.000 Punkte - geht da noch mehr?20. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 17.10.2025
Verkaufswelle im Dax nimmt Fahrt auf - Abwärtsrisiken dominieren17. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen
„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursengestern, 14:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden