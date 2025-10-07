EQS-News: Mars unterzeichnet den ersten europäischen Vertrag zur Beschleunigung erneuerbarer Energien in Europa in Partnerschaft mit GoldenPeaks Capital, um die gesamte Wertschöpfungskette zu versorgen

EQS-News: Mars / Schlagwort(e): ESG/Vertrag

Mars unterzeichnet seinen ersten Renewable Acceleration-Vertrag in Europa in Zusammenarbeit mit GoldenPeaks Capital, um den direkten Betrieb zur Unterstützung seiner Verpflichtung zu 100 % erneuerbaren Energien abzudecken.

Dieser Vertrag wurde so ausgelegt, dass er nicht nur die direkten Aktivitäten von Mars abdeckt, sondern auch die Versorgung mit erneuerbarem Strom auf die gesamte Wertschöpfungskette von Mars ausdehnt.

GoldenPeaks Capital wird über 100 Solarprojekte in Polen entwickeln, von denen der Mars-Anteil dazu beitragen wird, mehr als 129 MWac (etwa 58 % der Gesamtleistung des größeren Projekts) an neuer erneuerbarer Energie zu liefern - genug sauberer Strom, um jährlich etwa 100.000 Haushalte zu versorgen und den Übergang des Landes von der Kohle zu einer kohlenstoffarmen Zukunft zu beschleunigen.

MCLEAN, Va., 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Mars, Incorporated treibt seine Strategie zur Beschleunigung der erneuerbaren Energien weiter voran, um seine gesamte Wertschöpfungskette abzudecken, indem es sich mit GoldenPeaks Capital, einem führenden europäischen Entwickler erneuerbarer Energien, zusammenschließt, um über 100 neue Solarprojekte in Polen zu starten.

Dieser neue Vertrag mit GoldenPeaks Capital in Polen ist vermutlich der größte Multi-Buyer-Deal im Bereich erneuerbare Energien in der Region Mittel- und Osteuropa. Es umfasst mehr als 100 neue Solarprojekte, die im Jahr 2027 ans Netz gehen und mehr als 129 MWac saubere Energie zum Mars liefern und jährlich etwa 222 GWh erzeugen werden - genug, um jährlich etwa 100 000 Haushalte mit Strom zu versorgen und Polens Übergang von der Kohle zu unterstützen und gleichzeitig die EU-Klimaziele voranzubringen. Neben dem Vertrag mit Mars, der den direkten Betrieb und einen Teil des Strombedarfs von Scope 3 abdeckt, ist Mars eine Partnerschaft mit Cargill eingegangen, das seinerseits einen Vertrag mit GoldenPeaks Capital unterzeichnet hat, der dazu beiträgt, diese neuen Solarparks zu vergrößern. Die Tatsache, dass ein Lieferant wie Cargill direkt an seinem Stromverbrauch arbeitet, ergänzt den Ansatz der Mars Renewable Acceleration und schafft eine Win-Win-Situation für alle.

"Ich freue mich über die Dynamik, die wir mit unserem Programm zur Beschleunigung der erneuerbaren Energien erzielen. Aufbauend auf unserer jüngsten Zusammenarbeit mit Enel in Nordamerika zeigt dieser nächste Schritt in Europa deutlich unsere Vision, erneuerbare Energien zum Standard zu machen, wo immer Mars geschäftlich tätig ist. Es ist einzigartig und bedeutsam, dass einer unserer größten Lieferanten, Cargill, sich uns anschließt, um den Wechsel zu sauberer Energie für unsere gemeinsamen Lieferketten zu beschleunigen, was den Gemeinden, denen wir dienen, zugute kommt. Klimamaßnahmen müssen global sein, um wirklich effektiv zu sein, und diese Partnerschaften zeigen, dass wir in der Lage sind, etwas zu erreichen, wenn wir alle zusammenarbeiten", sagte Kevin Rabinovitch, Global VP Sustainability bei Mars, .

Adriano Agosti, Gründer und Vorsitzender von GoldenPeaks Capital, sagte: "Mars, als globales Unternehmen mit dem Fußabdruck eines kleinen Landes, hat seine globale Verantwortung in eine Chance verwandelt, indem es den Prozess der Dekarbonisierung in seiner gesamten Wertschöpfungskette vorantreibt. GoldenPeaks Capital ist stolz darauf, ein Partner zu sein und eine Rolle zu spielen, die diesem globalen Ziel dient".

Das Mars Renewables Acceleration Program soll die Umstellung von fossilen Brennstoffen auf saubere Energie beschleunigen - nicht nur an den Mars-Standorten, sondern in der gesamten Wertschöpfungskette des Unternehmens, indem der gesamte Energieverbrauch in den Markt für erneuerbare Energien eingebracht wird. Mit der Anfang des Monats angekündigten Partnerschaft mit Enel in Nordamerika und der Partnerschaft mit GoldenPeaks Capital in Europa verfolgt Mars einen wahrhaft globalen Ansatz zur Dekarbonisierung seiner Betriebe und der gesamten Wertschöpfungskette.

Weitere globale Abkommen für den Mars sind in Vorbereitung. Mit jedem weiteren Vertrag erwartet das Unternehmen, dass das Renewable Acceleration Program bis 2030 zu einer 10-prozentigen Reduzierung seines gesamten CO2-Fußabdrucks beitragen wird. Das Renewable Acceleration Program ist Teil der Strategie von Mars, bis 2050 den Netto-Nullpunkt zu erreichen. Dazu gehören auch die Bekämpfung der Entwaldung, die Unterstützung einer klimafreundlichen Landwirtschaft, die Verbesserung des Transportwesens und die Verankerung der Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen.

Über Mars, Incorporated

Mars, Incorporated wird von der Überzeugung angetrieben, dass die Welt, die wir uns morgen wünschen, damit beginnt, wie wir heute Geschäfte machen. Als Familienunternehmen mit einem Umsatz von rund 55 Milliarden US-Dollar unterstützen wir mit unserem vielfältigen und wachsenden Portfolio an führenden Tierpflegeprodukten und tierärztlichen Dienstleistungen Haustiere auf der ganzen Welt. Unsere hochwertigen Snacks und Lebensmittel begeistern täglich Millionen von Menschen. Wir produzieren einige der weltweit beliebtesten Marken wie ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M's®, SNICKERS® und BEN'S ORIGINAL™. Unsere internationalen Netzwerke von Tierkliniken, darunter BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ und ANICURA™, decken die Bereiche der präventiven, allgemeinen, speziellen und Notfall-Tiermedizin ab, und unser globaler Geschäftsbereich Veterinärdiagnostik ANTECH® bietet bahnbrechende Möglichkeiten in der Tierdiagnostik. Die fünf Grundsätze von Mars - Qualität, Verantwortung, Gegenseitigkeit, Effizienz und Freiheit - spornen unsere 150.000 Mitarbeiter dazu an, jeden Tag zu handeln, um eine bessere Welt für Menschen, Haustiere und den Planeten zu schaffen.

Weitere Informationen über Mars finden Sie unter www.mars.com. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und YouTube.

