Netflix-Reaktion übertrieben? Xi-Trump-Treffen bleibt unklar.

Markus Koch · Uhr
// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

Die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse sind gemischt, bis leicht positive ausgefallen. Wir sehen nach den Zahlen bei insbesondere Intuitive Surgical deutliche Kursgewinne. Auch die Aktien von Capital One, GE Vernova, Hilton und AT&T tendieren nach den Ergebnissen freundlich. Abgabedruck sehen wir wegen verfehlter Ertragszahlen und belasteter Margen bei vor allem Netflix, wie auch bei Texas Instruments wegen der flauen Aussichten. Nach dem Closing werden die Ergebnisse von vor allem IBM und Tesla viel Beachtung finden. Auf der Macro-Ebene bleibt es unruhig. Donald Trump lässt offen, ob ein Treffen mit Chinas Xi am 31. Oktober tatsächlich stattfinden wird. Außerdem will Trump mit den Demokraten erst dann sprechen, wenn der Shutdown aufgehoben wird. Die Lager bleiben hier anscheinend weiter gespalten.

00:00 Intro
00:53 Ertragsbild gemischt | Überblick
01:43 Handelsstreit USA & China: Folgen in Landwirtschaft & Produktion
06:00 Shutdown | Japan | Tagesausblick
08:44 Netflix: Reaktion übertrieben? | Analysten
12:39 Texas Instruments | Analysten
14:40 GE Vernova | Hilton | American Express | Intuitive Surgical u.v.m.
21:15 Meldungen: Apple | Open AI | Amazon | Warner Bros. Discovery u.v.m.
28:42 Analysten: Capital One | First Solar | GM | Juliet Peckard | Visa

