Continental, Oracle & Interactive Brokers: Zahlen, Margen, Chancen
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Zions, Deutsche Bank, Continental, Ferrari, JB Hunt, ASTS, Veritone, GitLab, Lululemon, Oracle, Interactive Brokers.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Continental: Zahlen über dem Konsens
Starke Marge, solider Cashflow, stabile Aussichten – Continental überzeugt mit deutlich besseren Ergebnissen als erwartet. Was steckt hinter der positiven Überraschung, und wie reagieren die Analysten?
Oracle: KI-Infrastruktur als Wachstumstreiber
Oracle zeigt beeindruckende Margen im Cloud- und KI-Geschäft und positioniert sich als ernsthafter Hyperscaler. Welche Perspektiven ergeben sich daraus – und wie realistisch sind die langfristigen Ziele bis 2030?
Interactive Brokers: Dynamik im Handel
Rekordzahlen bei Umsatz, Erträgen und neuen Konten – doch der Kurs reagiert verhalten. Warum Anleger trotzdem genauer hinschauen sollten.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–