Märkte unter Druck

Continental, Oracle & Interactive Brokers: Zahlen, Margen, Chancen

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Zions, Deutsche Bank, Continental, Ferrari, JB Hunt, ASTS, Veritone, GitLab, Lululemon, Oracle, Interactive Brokers.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Continental: Zahlen über dem Konsens

Starke Marge, solider Cashflow, stabile Aussichten – Continental überzeugt mit deutlich besseren Ergebnissen als erwartet. Was steckt hinter der positiven Überraschung, und wie reagieren die Analysten? 

Oracle: KI-Infrastruktur als Wachstumstreiber

Oracle zeigt beeindruckende Margen im Cloud- und KI-Geschäft und positioniert sich als ernsthafter Hyperscaler. Welche Perspektiven ergeben sich daraus – und wie realistisch sind die langfristigen Ziele bis 2030? 

Interactive Brokers: Dynamik im Handel

Rekordzahlen bei Umsatz, Erträgen und neuen Konten – doch der Kurs reagiert verhalten. Warum Anleger trotzdem genauer hinschauen sollten.  

Interactive Brokers

