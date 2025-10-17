Continental, Oracle & Interactive Brokers: Zahlen, Margen, Chancen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Continental: Zahlen über dem Konsens

Starke Marge, solider Cashflow, stabile Aussichten – Continental überzeugt mit deutlich besseren Ergebnissen als erwartet. Was steckt hinter der positiven Überraschung, und wie reagieren die Analysten?

Oracle: KI-Infrastruktur als Wachstumstreiber

Oracle zeigt beeindruckende Margen im Cloud- und KI-Geschäft und positioniert sich als ernsthafter Hyperscaler. Welche Perspektiven ergeben sich daraus – und wie realistisch sind die langfristigen Ziele bis 2030?

Interactive Brokers: Dynamik im Handel

Rekordzahlen bei Umsatz, Erträgen und neuen Konten – doch der Kurs reagiert verhalten. Warum Anleger trotzdem genauer hinschauen sollten.