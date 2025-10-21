Werbung ausblenden
Börse am Morgen 21.10.2025

Dax stabil - Trump will Zoll-Deal mit China - Secunet stark gefragt

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Immersion Imagery/Shutterstock.com

Signale der Entspannung im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag ein wenig angetrieben. Der Leitindex Dax legte gut eine Stunde nach Handelsstart um fast 0,1 Prozent auf 24.275 Zähler zu. Damit ist das Rekordhoch bei 24.771 Punkten weiterhin in Schlagdistanz.

Im Handelsstreit zwischen den USA und China strebt US-Präsident Donald Trump einen Deal beim geplanten Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea an. "Ich denke, wenn wir unsere Gespräche in Südkorea beenden, werden China und ich ein wirklich faires und wirklich großartiges Handelsabkommen haben", sagte der Republikaner im Weißen Haus.

Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne notierte am Dienstag etwa eine Stunde nach Handelsbeginn mit 0,02 Prozent auf 30.214 Punkte leicht im Plus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat mit 5.681 Punkten nahezu auf der Stelle.

Kaufempfehlung treibt Secunet in Richtung Oktober-Zwischenhoch

Die Aktien von Secunet haben am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar deutlich profitiert. Sie gewannen etwa eine Stunde nach Handelsstart circa sechs Prozent auf Xetra.

Die 21- und 50-Tage-Linie für den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend ließen sie damit hinter sich und kratzten an der 100-Tage-Linie, die ebenfalls Hinweise für den mittelfristigen Trend gibt. Ihr vor zwei Wochen markiertes Zwischenhoch bei 215 Euro rückt näher, darüber wäre es der höchste Kurs seit Anfang August.

Die Berenberg Bank nahm die Bewertung der Aktien des Cybersecurity-Spezialisten beim Kursziel von 233 Euro mit "Buy" auf. Das Unternehmen sei außerordentlich gut aufgestellt, um von zwei strukturellen Trends zu profitieren: der Digitalisierung der öffentlichen Hand und wachsenden Verteidigungsausgaben, schrieb Analyst Andreas Wolf. Er sieht zweistellige Wachstumsaussichten bei Secunet.

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
M
MDAX
E
EURO STOXX 50
secunet
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Börse am Morgen 20.10.2025
Dax auf Erholungskurs - TKMS startet erfolgreichgestern, 10:00 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Börse am Morgen 17.10.2025
Neue Sorgen bei US-Regionalbanken schicken Dax in den Keller17. Okt. · onvista
Dax
Börse am Morgen 16.10.2025
Dax gibt leicht nach - Sartorius legt zweistellig zu16. Okt. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Börse am Morgen 15.10.2025
Dax auf Richtungssuche - ASML beflügelt Chipsektor15. Okt. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden