Adidas wächst, Netflix kämpft, Intuitive Surgical punktet mit Robotik

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: TeamViewer, Thyssenkrupp Nucera, Adidas, Coca-Cola, GE Aerospace, Lockheed Martin, GM, Biogen, Alphabet, Texas Instruments, Intuitive Surgical, Netflix.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

 Adidas: Prognose rauf – Marke zurück auf Kurs

Neues Rekordquartal, starkes Umsatzwachstum und eine angehobene Jahresprognose. Doch wie nachhaltig ist das Momentum – und was steckt hinter dem Margenschub? 

Netflix: Steuerstreit bremst, Wachstum läuft weiter

Trotz kräftiger Zuwächse bei Umsatz und Cashflow reagiert die Aktie verhalten. Was bedeutet die brasilianische Sonderbelastung – und wie stark ist das Werbegeschäft wirklich? 

Intuitive Surgical: Roboter-OPs auf Rekordniveau

Da Vinci 5 treibt das Wachstum – die Nachfrage zieht weltweit an. Wie solide ist der Ausblick, und warum bleibt die Aktie trotz Rekordzahlen unterschätzt?  

