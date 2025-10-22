Adidas wächst, Netflix kämpft, Intuitive Surgical punktet mit Robotik
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: TeamViewer, Thyssenkrupp Nucera, Adidas, Coca-Cola, GE Aerospace, Lockheed Martin, GM, Biogen, Alphabet, Texas Instruments, Intuitive Surgical, Netflix.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Adidas: Prognose rauf – Marke zurück auf Kurs
Neues Rekordquartal, starkes Umsatzwachstum und eine angehobene Jahresprognose. Doch wie nachhaltig ist das Momentum – und was steckt hinter dem Margenschub?
Netflix: Steuerstreit bremst, Wachstum läuft weiter
Trotz kräftiger Zuwächse bei Umsatz und Cashflow reagiert die Aktie verhalten. Was bedeutet die brasilianische Sonderbelastung – und wie stark ist das Werbegeschäft wirklich?
Intuitive Surgical: Roboter-OPs auf Rekordniveau
Da Vinci 5 treibt das Wachstum – die Nachfrage zieht weltweit an. Wie solide ist der Ausblick, und warum bleibt die Aktie trotz Rekordzahlen unterschätzt?
