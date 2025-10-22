Adidas wächst, Netflix kämpft, Intuitive Surgical punktet mit Robotik

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Adidas: Prognose rauf – Marke zurück auf Kurs

Neues Rekordquartal, starkes Umsatzwachstum und eine angehobene Jahresprognose. Doch wie nachhaltig ist das Momentum – und was steckt hinter dem Margenschub?

Netflix: Steuerstreit bremst, Wachstum läuft weiter

Trotz kräftiger Zuwächse bei Umsatz und Cashflow reagiert die Aktie verhalten. Was bedeutet die brasilianische Sonderbelastung – und wie stark ist das Werbegeschäft wirklich?

Intuitive Surgical: Roboter-OPs auf Rekordniveau

Da Vinci 5 treibt das Wachstum – die Nachfrage zieht weltweit an. Wie solide ist der Ausblick, und warum bleibt die Aktie trotz Rekordzahlen unterschätzt?