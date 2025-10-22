DAX® - Lehrbuchmäßige Steilvorlage

Der DAX® konnte gestern zwar keine Bäume ausreißen, schlägt aber aus der jüngsten, konstruktiven Weichenstellung weiterhin Kapital. Positiv werten wir vor allem das Aufwärtsgap vom Wochenbeginn (23.988 zu 24.027 Punkte), mit dem die Marke von 24.000 Punkten zurückerobert und eine kurzfristige Korrekturflagge abgeschlossen wurde. Zusätzlichen Rückenwind liefert aus charttechnischer Sicht eine sog. „Inselumkehr“ sowie der vorliegende „morning star“. Die nächsten Etappenziele stecken jetzt die Hochs bei 24.639 bzw. 24.771 Punkten ab, wo derzeit auch das obere Bollinger Band (akt. bei 24.776 Punkten) verläuft. Aus der Höhe der zuvor angeführten Flaggenkonsolidierung ergibt sich perspektivisch sogar ein Kursziel im Bereich von 25.100 Punkten. Mit anderen Worten: Diese Formation ermöglicht sogar den Vorstoß in „uncharted territory“. Um diese Steilvorlage keinen unnötigen Risiken auszusetzen, können Anlegerinnen und Anleger die Kombination aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.003 Punkten) und der o. g. Kurslücke als Absicherung heranziehen. Ein Stop-Loss auf dieser Basis gewährleistet ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

