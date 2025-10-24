EQS-News: Supermicro erweitert sein Portfolio an Cloud-Service-Provider-Lösungen mit dem neuen 6U 20-Node MicroBlade® mit AMD EPYC™ 4005-Prozessoren

EQS-News: Super Micro Computer, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Supermicro erweitert sein Portfolio an Cloud-Service-Provider-Lösungen mit dem neuen 6U 20-Node MicroBlade® mit AMD EPYC™ 4005-Prozessoren



Der zukunftssichere 6U MicroBlade bietet eine kostengünstige, umweltfreundliche Computing-Lösung mit integrierten Ethernet-Switches, Titanium-Level-Netzteilen mit 96 % Wirkungsgrad und einheitlichen Fernverwaltungsmodulen

Der neueste MicroBlade mit AMD EPYC™ 4005-CPUs bietet eine 3,3-mal höhere Dichte als herkömmliche 1U-Server, bis zu 160 Server mit 2560 CPU-Kernen (pro 48U-Rack).

Die AMD-basierten Server von Supermicro wurden für Cloud Computing, Webhosting, VDI, KI-Inferenz und Unternehmens-Workloads entwickelt und ermöglichen mehr Serverinstanzen pro Rack.

SAN JOSE, Kalifornien, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen für KI, Cloud, Speicher und 5G/Edge, kündigt die neueste Ergänzung der AMD-basierten EPYC™ 4005-Serie von CPU-Servern an, die für leistungsstarke Performance, Effizienz und Erschwinglichkeit optimiert sind. Supermicro wird die neue MicroBlade-Multi-Node-Lösung vorstellen, die ideal für Unternehmen ist, die eine skalierbare und kostengünstige Lösung mit zentraler Verwaltung für Stromversorgung, Kühlung und Netzwerk suchen.

„Wir erweitern unser Portfolio kontinuierlich mit dem neuen Supermicro MicroBlade, der mit Prozessoren der AMD EPYC 4005-Serie ausgestattet ist", sagt Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Diese Ergänzung unserer erfolgreichen EPYC-basierten Produktlinie bietet Cloud-Service-Anbietern eine äußerst kostengünstige und umweltfreundliche Computing-Lösung. Ein einzelnes 48U-Rack kann bis zu 160 Server und 16 Ethernet-Switches aufnehmen und bietet damit eine enorme Rechenleistung mit integrierten Switches pro Gehäuse."

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series

Die Supermicro MicroBlade-Systeme mit AMD EPYC 4005 basieren auf dem einzigartigen Baustein-Architekturdesign von Supermicro und bieten beispiellose Effizienz, Skalierbarkeit und Erschwinglichkeit. Sie bieten Kunden von Rechenzentren eine Vielzahl von Vorteilen, darunter eine Kabelreduzierung von bis zu 95 %, Platzersparnisse von 70 % und Energieeinsparungen von 30 % gegenüber herkömmlichen 1U-Servern. Dies hilft Unternehmen nicht nur, ihre TCO-Einsparungen zu maximieren, sondern eröffnet ihnen auch mehr Möglichkeiten für eine effektive Modernisierung ihrer Rechenzentren

Der Supermicro MicroBlade enthält einen Dual-Port-10-GbE-Netzwerk-Switch, der die Netzwerktopologien vereinfacht und mehr Serverinstanzen pro Rack ermöglicht. Zu den Chassis-Management-Funktionen gehören redundante Chassis-Management-Module, offene IPMI-Schnittstellen nach Industriestandard und Redfish-APIs, die die Komplexität der Systemverwaltung reduzieren.

Jedes MicroBlade-Server-Blade unterstützt eine einzelne AMD EPYC™ 4005-CPU mit bis zu 16 Kernen, 192 GB DDR5-Speicher und eine Dual-Slot-FHFL-GPU. Das 6U-MicroBlade-System kann bis zu 20 einzelne Server-Blades, 2 Ethernet-Switches und 2 Verwaltungsmodule aufnehmen und bietet N+N-Redundanz, was es zu einer idealen und kostengünstigen Lösung für dediziertes Hosting, VDI, Online-Gaming und KI-Inferenz macht.

„Wir haben die CPUs der AMD EPYC 4005-Serie mit Blick auf unsere Systempartner entwickelt und einen Prozessor geschaffen, der es ihnen ermöglicht, differenzierte, kostengünstige Unternehmenslösungen zu entwickeln", sagte Derek Dicker, Corporate Vice President, Enterprise and HPC Business, AMD. „Die Speicher- und E/A-Funktionen in Kombination mit unserer neuesten „Zen-5"-Architektur geben unseren Technologiepartnern die Flexibilität, leistungsstarke und dennoch erschwingliche Systeme zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen wachsender Unternehmen und dedizierter Hoster gerecht werden."

Der AMD EPYC™ 4005 ist das Herzstück dieser innovativen Lösung. Er bietet bis zu 16 Kerne und 32 Threads bei einer TDP von nur 65 W und sorgt so für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Effizienz zu einem erschwinglichen Preis. Supermicro MicroBlade TPM 2.0 und AMD Infinity Guard helfen Rechenzentren dabei, eine zusätzliche Sicherheitsebene zum Schutz ihrer Daten zu schaffen und gleichzeitig Kosten und Komplexität zu reduzieren.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen sowie Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung sowie Produktion dar und ermöglicht unserer Kundschaft weltweit, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit sowie Effizienz genutzt und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken sowie die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden die Optimierung für ihre exakte Arbeitslast und Anwendung durch die Auswahl aus einer breiten Familie von Systemen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind, die eine umfassende Reihe von Formfaktoren, Prozessoren, Speicher, GPUs, Storage, Netzwerken, Strom und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

AMD, das AMD Logo, EPYC und Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803284/Super_Micro_6U_MicroBlade_Systems.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

