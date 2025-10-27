Werbung ausblenden

NRW-Verkehrsminister: Zahl der Schlaglöcher wird zunehmen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Infrastruktur

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) warnt vor mehr Schlaglöchern und kaputten Brücken auf Bundesstraßen. In der «Rheinischen Post» kritisierte Krischer, dass der Bund finanzielle Mittel zum Erhalt und Unterhalt der Bundesstraßen gekürzt habe.

Steuere Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) nicht noch um, «wird ab dem nächsten Jahr trotz Sondervermögen die Zahl der Schlaglöcher und kaputten Brücken auf Bundesstraßen deutlich zunehmen», sagte Krischer kurz vor der Verkehrsministerkonferenz. Das gehe dann auf Kosten der Verkehrssicherheit.

Am Mittwoch und Donnerstag treffen sich die Verkehrsminister der Länder und Bundesverkehrsminister im bayerischen Straubing. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem das Sondervermögen Infrastruktur, das Deutschlandticket und die Zukunft des Schienenverkehrs in Deutschland.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
NRW Holdings

Das könnte dich auch interessieren

Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?gestern, 08:30 Uhr · Acatis
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?
Dax Tagesrückblick 27.10.2025
Aktienmarkt beendet Handel leicht im Plus – Goldpreis fällt27. Okt. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 27.10.2025
Anzeichen einer Entspannung im Zollstreit: Dax startet höher27. Okt. · onvista
Anzeichen einer Entspannung im Zollstreit: Dax startet höher
Börse am Morgen 27.10.2025
Porsche auf Erholungskurs - Dax legt leicht zu27. Okt. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Weitere Artikel
Werbung ausblenden