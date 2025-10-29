EQS-News: FC Schalke 04 gibt Details der Anleiheemission 2025 bekannt

EQS-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

FC Schalke 04 gibt Details der Anleiheemission 2025 bekannt



29.10.2025 / 12:02 CET/CEST

Zukunft zeichnen: Zinssatz von 6,50 % p.a., Laufzeit bis 2030 und einmaliger Bundesliga-Bonus

FC Schalke 04 gibt Details der Anleiheemission 2025 bekannt

Begebung einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 6,50 % p.a. und Laufzeit bis 2030

Emissionsvolumen der neuen Anleihe von bis zu 50 Mio. Euro zu Refinanzierungszwecken

Umtauschangebot für Inhaber der Unternehmensanleihen 2021/2026 und 2022/2027 vom 31. Oktober bis 17. November 2025

Zeichnungsstart über die Börse und die S04-Website am 31. Oktober 2025

Investoren-Webcast zur Anleiheemission am 5. November um 17:00 Uhr

„Zukunft zeichnen – für Schalker Chancen“: Unter diesem Leitmotiv begibt der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. („FC Schalke 04“, „S04“, „Königsblau“) seine insgesamt sechste Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt. Die Emission stellt einen weiteren Baustein dar, um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Vereins langfristig auszubauen. In den vergangenen Jahren hat der Verein bereits wichtige Maßnahmen erfolgreich umgesetzt und seine Finanzstruktur konsequent gestärkt, um den Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu ebnen.

„In den vergangenen Jahren haben wir die Weichen gestellt: Wir haben unsere Verbindlichkeiten kontinuierlich gesenkt und unsere wirtschaftliche Handlungsfähigkeit Schritt für Schritt zurückgewonnen", hebt Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstandes und zuständig für Finanzen, hervor. „Jetzt gilt es, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen: Die frühzeitige Refinanzierung unserer ausstehenden Unternehmensanleihen wird uns den nötigen Freiraum geben, um Kurs zu halten und neue, bessere Perspektiven zu schaffen.“

Aus diesem Grund begibt der Verein erneut eine Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt mit einem Zinssatz von 6,50 % p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Besonderheit: ein Bundesliga-Bonus. Dieser beinhaltet eine einmalige Sonderzahlung von 1,5 % bei einem Aufstieg der Königsblauen in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030.

Der Wertpapierprospekt für die Anleihe 2025/2030 (WKN: A460AT / ISIN: DE000A460AT6) wurde am heutigen Mittwoch (29.10.) durch die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert.Das Emissionsvolumen der Anleihe 2025/2030 beträgt bis zu 50 Mio. Euro und soll im Wesentlichen zur vorzeitigen Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 (Volumen 15,9 Mio. Euro, Zinssatz 5,75 % p.a.) und der Anleihe 2022/2027 (Volumen 34,1 Mio. Euro, Zinssatz 5,5 % p.a.) verwendet werden.

Umtauschangebot und Neuzeichnung

Die Transaktion beinhaltet ein freiwilliges Umtauschangebot mit Beginn am 31. Oktober 2025. Demnach erhalten die Inhaber der Anleihe 2021/2026 (WKN: A3E5TK / ISIN: DE000A3E5TK5) sowie der Anleihe 2022/2027 (WKN: A3MQS4 / ISIN: DE000A3MQS49) die Möglichkeit, ihre Stücke gegen solche der neuen Schuldverschreibung zu tauschen. Für jede umgetauschte Anleihe im Nennwert von 1.000,00 Euro erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2025/2030 im Nennwert von ebenfalls 1.000,00 Euro sowie die vollen Zinsen aus den umgetauschten Schuldverschreibungen für die laufende Zinsperiode bis zum 26. November 2025 (ausschließlich). Darüber hinaus können Gläubiger, die am Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erwerben. Das formale Umtauschangebot wird auf der Website unter anleihe.schalke04.de und im Bundesanzeiger veröffentlicht. Es endet am 17. November 2025 (18:00 Uhr MEZ).

Neben dem Umtauschangebot für bestehende Anleger ist auch eine Zeichnungsmöglichkeit für alle Mitglieder, Fans und interessierten Anleger vorgesehen. Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung erfolgt in Deutschland, Luxemburg und Österreich und ist wie gewohnt über die Website anleihe.schalke04.de (31. Oktober bis 18. November 2025, 18:00 Uhr MEZ) sowie parallel über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (31. Oktober bis 20. November 2025, 12:00 Uhr MEZ) möglich – jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Zeichnungsstrecke auf der Website wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt. Darüber hinaus werden die Schuldverschreibungen auch institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung in ausgewählten europäischen Ländern angeboten. Die Privatplatzierung wird von der B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner begleitet.

Eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2025/2030 ist im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board geplant.

Die Königsblauen begeben mit der Anleihe 2025/2030 bereits die sechste Anleihe am Kapitalmarkt und blicken auf eine erfolgreiche Kapitalmarkthistorie zurück: In den vergangenen 13 Jahren hat der Verein seine aus den Anleihen resultierenden Verpflichtungen stets vollständig erfüllt. „Wir waren und sind ein verlässlicher Schuldner – das ist uns wichtig, und das bleibt auch so", betont Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers. „Mit unserer neuen Anleihe bieten wir wieder eine attraktive Anlagemöglichkeit mit einem lukrativen Zinssatz und einem einmaligen Bundesliga-Bonus."

Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2025/2030 steht zum Download unter anleihe.schalke04.de und www.luxse.com zur Verfügung.

Zur weiteren Erläuterung der Anleiheemission lädt das Unternehmen alle interessierten Investoren herzlich zu einem Webcast am5. November um 17:00 Uhr ein. Während des Webcasts haben Teilnehmende auch die Möglichkeit, Fragen an das Management zu stellen. Eine Anmeldung ist über anleihe.schalke04.de möglich.

Emittent Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Umtauschfrist 31. Oktober bis 17. November 2025 Zeichnungs-frist 31. Oktober bis 18. November 2025 (anleihe.schalke04.de);

31. Oktober bis 20. November 2025 (DirectPlace Börse Frankfurt, Privatplatzierung) Zeichnungs-möglichkeit Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots;

Webseite des FC Schalke 04 ( die Zeichnungsstrecke wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt);

Börse Frankfurt über Haus- oder Depotbank ;

Privatplatzierung über B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Bookrunner Emissions-volumen bis zu 50,000 Mio. Euro gesamt WKN/ISIN A460AT / DE000A460AT6 Zinssatz (Kupon) 6,50 % p.a. Bundesliga-Bonus 1,50 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030 Zinszahlungen jährlich, erstmals am 26. November 2026 Laufzeit 26. November 2025 bis 26. November 2030 Rückzahlungs-kurs Nennbetrag (100 %) Stückelung/

Mindestanlage 1.000,00 Euro Covenants Negativerklärung, Drittverzugsklausel Call Option des Emittenten ab 26. November 2027 zu 101,5 %,

ab 26. November 2028 zu 101,0 % und

ab 26. November 2029 zu 100,5 % Wertpapierart Inhaber-Schuldverschreibung Börsen-segment Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse Valuta/

Notierungs-aufnahme 26. November 2025

