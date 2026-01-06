Autonomes Fahren

Mercedes greift Tesla mit neuem Assistenzsystem für Stadtverkehr an

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
E-MobilitätBatterien
Artikel teilen:
Quelle: Jasni/Shutterstock.com

Mercedes-Benz will noch in diesem Jahr in den USA ein ⁠neues Fahrassistenzsystem ‍auf den Markt bringen und damit den Konkurrenten Tesla herausfordern.

Das System ermögliche ‌es Fahrzeugen, unter Aufsicht des Fahrers autonom auf städtischen Straßen ‍zu fahren, teilte der Stuttgarter Autobauer am Montag mit. Die Funktion mit dem Namen "MB.DRIVE ASSIST PRO" könne Kreuzungen überqueren, abbiegen und Ampeln beachten. In den ‍USA soll das System für ⁠drei Jahre 3.950 Dollar kosten. Bislang ist Tesla der einzige Autohersteller, der mit seinem "Full Self-Driving"-System (FSD) ‍eine vergleichbare Funktion in den USA anbietet.

Dieses kostet rund ⁠8.000 Dollar als Einmalkauf oder 99 Dollar pro Monat im Abonnement. Die meisten Autohersteller beschränken Selbstfahrfunktionen auf Autobahnen, ‍wo die Verkehrsmuster ‌vorhersehbarer sind. Wie bei Tesla müssen jedoch auch bei dem Mercedes-System die Fahrer jederzeit aufmerksam und bereit zum Eingreifen bleiben. In China ist das System bereits seit Ende letzten Jahres erhältlich.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tesla
Mercedes-Benz

Das könnte dich auch interessieren

Autobauer
BMW mit Rekordabsatz in den USA - Audi schwächeltheute, 08:31 Uhr · dpa-AFX
BMW mit Rekordabsatz in den USA - Audi schwächelt
Robotik und autonomes Fahren
Tesla vor Absatzzahlen erholt02. Jan. · dpa-AFX
Tesla vor Absatzzahlen erholt
Elektroautohersteller
Tesla liefert im Quartal deutlich weniger Autos aus02. Jan. · dpa-AFX
Tesla liefert im Quartal deutlich weniger Autos aus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Technische Analyse
Der Rohölpreis steht vor einem möglichen Comebackheute, 15:05 Uhr · onvista
Alle Premium-News