Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.01.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 06. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AAR CorpBericht 2. Quartal 2026
AngiodynamicsBericht 2. Quartal 2026
ARC LAND SAKAMOTOBericht 3. Quartal 2025
Camino MineralsBericht 1. Quartal 2026
CARSON RIVER VENTURESBericht Geschäftsjahr 2025
Grizzly DiscoveriesBericht 1. Quartal 2026
Hisamitsu Pharmaceut.Bericht 3. Quartal 2025
NAKAKITA SEISA.Bericht 2. Quartal 2025
NORTHSTAR GOLD CORP.Bericht 2. Quartal 2026
Penguin SolutionsBericht 1. Quartal 2026
ROCKPOOL ACQUISI. LS -,05Bericht 2. Quartal 2026
ROCKPOOL ACQUISI. LS -,05Bericht 2. Quartal 2025
TAKASHIMAYABericht 3. Quartal 2025
TORR METALS INC.Bericht 2. Quartal 2026
WALLS+FUTURES REIT -,05Bericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.01.2026gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.01.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.01.202602. Jan. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.01.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 01.01.202601. Jan. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 01.01.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 31.12.202531. Dez. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 31.12.2025
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Der unterschätzte Gigant: Ich lege bei dieser Aktie nachgestern, 16:37 Uhr · onvista
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Alle Premium-News