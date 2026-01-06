Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.01.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 06. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AAR Corp
|Bericht 2. Quartal 2026
|Angiodynamics
|Bericht 2. Quartal 2026
|ARC LAND SAKAMOTO
|Bericht 3. Quartal 2025
|Camino Minerals
|Bericht 1. Quartal 2026
|CARSON RIVER VENTURES
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Grizzly Discoveries
|Bericht 1. Quartal 2026
|Hisamitsu Pharmaceut.
|Bericht 3. Quartal 2025
|NAKAKITA SEISA.
|Bericht 2. Quartal 2025
|NORTHSTAR GOLD CORP.
|Bericht 2. Quartal 2026
|Penguin Solutions
|Bericht 1. Quartal 2026
|ROCKPOOL ACQUISI. LS -,05
|Bericht 2. Quartal 2026
|ROCKPOOL ACQUISI. LS -,05
|Bericht 2. Quartal 2025
|TAKASHIMAYA
|Bericht 3. Quartal 2025
|TORR METALS INC.
|Bericht 2. Quartal 2026
|WALLS+FUTURES REIT -,05
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
