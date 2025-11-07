Trading-Chance Tesla: Short nahe des Allzeithochs

Was macht Tesla?

Eine der Aktien, die man eigentlich nicht wirklich vorstellen muss. Dennoch:

Tesla entwirft, produziert und verkauft Elektroautos sowie Lösungen im Bereich Energiegewinnung und -speicherung. Den meisten Umsatz generiert Tesla im Segment Automotive mit Elektroautos. Dabei gelang dem Unternehmen im Jahr 2018 mit dem Model 3 die erste kostendeckende Großserie, was dem Elektroauto zum weltweiten Durchbruch verhalf und Teslas Aktienkurs in die Höhe katapultierte. Im Segment Energy Generation and Storage werden Häuser mit Solardächern ausgestattet, deren erzeugte Energie in sogenannten Powerwalls gespeichert werden und bei Bedarf, z.B. beim Laden des eigenen Elekroautos, wieder abgegeben werden kann. Für Großkunden hat Tesla sogenannte Megapacks als Energiespeicher im Angebot. Nach einer Phase rasanten Wachstums im Segment Automotive führten eine starke Konkurrenz aus China sowie eine nachlassende Nachfrage insbesondere in Europa und den USA zu sinkenden Margen und Wachstumsraten, was durch hohe Wachstumsraten und steigende Margen im Segment Energy Generation and Storage nicht kompensiert werden konnte und im Jahr 2022 zu einem Einbruch des Aktienkurses führte. Als innovationsgetriebenes Unternehmen forscht Tesla an zukunftsträchtigen Technologien, die das Potential haben, bestehende Produkte aufzuwerten oder neue Geschäftsfelder zu erschließen. So forscht Tesla schon seit Jahren an der Vervolkommnung des autonomen Fahrens (full self driving) oder an einem autonomen Roboter, der mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, komplexe Tätigkeiten übernehmen kann (Optimus).

Die Luft wird dünner

Tesla zählt eindeutig zu den volatileren Aktien an der amerikanischen Börse. Wir erleben immer wieder scharfe Rallyes und anschließend brutale Einbrüche der Notierungen. Jüngst haben sich die Papiere abermals in Richtung des Hochs vom Dezember 2024, welches bei 488,5 US-Dollar gelegen war, hochgearbeitet. Hier könnte der Aktie jedoch vorerst die Puste ausgehen, wenn man sich das nachlassende Momentum betrachtet. Antizykliker können auf dem aktuellen Niveau mit einem vergleichsweise engen Stop-Loss (oberhalb von 489 Dollar) eine Wette auf fallende Kurse eingehen.

Sollte der Aktienkurs in den Sinkflug übergehen, so wäre die erste Unterstützung bei zirka 414 US-Dollar. Bricht diese Marke wäre nach unten Luft bis 330 Dollar, wo ein massiver horizontaler Support auszumachen ist. Der langfristige Aufwärtstrend und ein weiterer horizontaler Support sind derzeit in der Region um 215-225 Dollar gelegen.

Hohe Bewertung, aber auch Wachstumsperspektive

Tesla ist das E-Auto-Unternehmen, welches bereits schwarze Zahlen schreibt. Damit hebt man sich wohltuend von den größtenteils asiatischen Konkurrenten ab, die ohne staatliche Unterstützung wahrscheinlich längst das Zeitliche gesegnet hätten. Nachdem man sich von 2017 bis 2023 aus der Verlustzone hin zu 4,30 Dollar Gewinn je Aktie aufgeschwungen hatte, schrumpfte das Unternehmensergebnis bis 2025 wieder auf nur 1,5 Dollar pro Anteilsschein zusammen. Bis 2028 will man den Profit wieder auf 3,99 Dollar pro Aktie verbessern. Gleichzeitig stagniert allerdings der Operative Cashflow, was uns ein Dorn im Auge ist. Wie treue Leser unserer Artikel wissen, halten wir den Operativen Cashflow für eine ausgezeichnete Kennziffer, um gesunde oder ungesunde Entwicklungen, wie auch Potenziale zu antizipieren. Die Netto-Marge ist von über 9 auf 5,5 Prozent gesunken, soll sich in den kommenden drei Jahren jedoch wieder auf das ehemalige Höchstniveau erholen. Mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 234 ist das Unternehmen deutlich über einem langfristigen Durchschnitts-KGV bewertet, welches bei 179 liegt. Positiv ist hingegen eine niedrige Schuldenquote von nur 10 Prozent.

Fazit

Tesla ist in der Tat eine der am schwierigsten zu greifenden Aktien. Hier gibt es immer wieder ein Pro und Kontra, so dass man in seiner internen Analyse das Wort „aber“ nur allzu oft benutzt. Die Aktie ist an der Börse mehr als ambitioniert bewertet und liegt auch jenseits des langfristigen Durchschnitts-KGV´s. Zudem ist mit dem Allzeithoch ein Widerstand voraus und der Gesamtmarkt wackelt derzeit zumindest etwas. Da die Netto-Marge sich in den letzten Jahren halbiert hat, sehen wir bei Tesla durchaus eine spekulative Chance für die Shortseite. Mit welchem Produkt diese gehandelt werden kann, zeigen wir Ihnen nachfolgend.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf Tesla

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Put Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt seinen Basispreis, wie auch den k.O. gleichauf bei 504,068 US-Dollar. Die Laufzeit ist unbegrenzt. Bei einem aktuellen Kurs von 445 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 8,95. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UN0Q2X.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 488,5 USD

Unterstützungen: 414 und 330 USD

Open end Turbo Bear Optionsschein auf Tesla

Basiswert Tesla WKN UN0Q2X ISIN DE000UN0Q2X5 Basispreis 504,068 USD K.O.-Schwelle 504,068 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 8,95 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

