Wall Street

Aktien New York: Kurse stabilisieren sich nach Rücksetzer

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Lucky-photographer/Shutterstock.com

Nach einer mehrtägigen Talfahrt an den US-Börsen haben sich die Kurse am Mittwoch stabilisiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial lag im frühen Handel mit 0,1 Prozent im Plus bei 46.122 Zählern. Der Dow hatte zuletzt vom Rekordhoch vor einer Woche knapp fünf Prozent verloren. Unwägbarkeiten rund um die Konjunktur in den Vereinigten Staaten und die Folgen für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed hatten Anleger Gewinne mitnehmen lassen.

Der marktbreite S&P 500 legte am Mittwoch um 0,3 Prozent auf 6.638 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 24.603 Zähler nach oben.

