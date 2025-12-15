W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Robin Laik, Ausübung von Optionen aus dem Aktienoptionsplan 2019 gegen Cash-Settlement

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.12.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Robin
Nachname(n):Laik

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Mutares SE & Co. KGaA

b) LEI

391200NWMO6NLQFSCU64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2NB650

b) Art des Geschäfts

Ausübung von Optionen aus dem Aktienoptionsplan 2019 gegen Cash-Settlement

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
16,10 EUR875.872,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
16,10 EUR875.872,20 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.12.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Internet:www.mutares.de
