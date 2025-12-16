W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.12.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Aero EnergyBericht 2. Quartal 2026
Barnes & Noble EducationBericht 2. Quartal 2026
ColruytBericht 2. Quartal 2026
HAFFNER ENERGY S.A. Actions au Port. EO -,10Bericht 2. Quartal 2025
Hollywood BowlBericht Geschäftsjahr 2025
JERSEY ELECTRICITYBericht Geschäftsjahr 2025
Lennar ABericht Geschäftsjahr 2025
Newfoundland DiscoveryBericht 2. Quartal 2026
OrganiGramBericht Geschäftsjahr 2025
PAN GLOBAL RESOURCES INC.Bericht 3. Quartal 2026
Per Aarsleff Holding BBericht Geschäftsjahr 2025
POLAR CAPITAL TECHBericht 2. Quartal 2026
ScandidosBericht 2. Quartal 2026
WH SmithBericht Geschäftsjahr 2025
Worthington IndustriesBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.12.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.12.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.12.202512. Dez. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.12.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.12.202511. Dez. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.12.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.12.202510. Dez. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.12.2025
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economy14. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden