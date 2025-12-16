Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.12.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Aero Energy
|Bericht 2. Quartal 2026
|Barnes & Noble Education
|Bericht 2. Quartal 2026
|Colruyt
|Bericht 2. Quartal 2026
|HAFFNER ENERGY S.A. Actions au Port. EO -,10
|Bericht 2. Quartal 2025
|Hollywood Bowl
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|JERSEY ELECTRICITY
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Lennar A
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Newfoundland Discovery
|Bericht 2. Quartal 2026
|OrganiGram
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|PAN GLOBAL RESOURCES INC.
|Bericht 3. Quartal 2026
|Per Aarsleff Holding B
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|POLAR CAPITAL TECH
|Bericht 2. Quartal 2026
|Scandidos
|Bericht 2. Quartal 2026
|WH Smith
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Worthington Industries
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
