Krypto & Steuern – Diese Aspekte müssen Anleger beachten

Kryptowährungen sind im Mainstream der Finanzwelt angekommen. Der allgemeine Zugang und die Handelsmöglichkeiten der Assetklasse Krypto haben sich in den letzten Jahren stark verbessert.

Die Besteuerung bleibt jedoch eine große Besonderheit im Vergleich zum klassischen Investment in Aktien und es gibt viele Unterschiede, auf die Anleger unbedingt achten sollten. Für viele Krypto-Investoren war dieser Aspekt des Investierens bisher ein Graubereich. Dabei ist er nicht nur zentral für eine saubere Investmentstrategie – er kann sogar über einen Großteil der tatsächlichen Nettorendite entscheiden.

In dieser Ausgabe gehen wir deshalb ausführlich darauf ein, wie Kryptowährungen in Deutschland steuerlich behandelt werden, welche Grundregeln Anleger beachten sollten, worauf es bei der Dokumentation ankommt und wie sich die BISON App als zentrale Schnittstelle nutzen lässt, um die steuerliche Erfassung deutlich zu vereinfachen.

Hinweis: Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen zur steuerlichen Behandlung von Kryptowährungen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Sie stellen weder eine steuerliche Beratung noch eine verbindliche Auskunft dar und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die dargestellten Inhalte können die individuelle steuerliche Situation nicht berücksichtigen und ersetzen keinesfalls die persönliche Beratung durch einen qualifizierten Steuerberater oder eine andere fachkundige Stelle.

Die steuerliche Beurteilung von Transaktionen mit Kryptowährungen hängt stark von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen ab und kann durch vielfältige Besonderheiten, Ausnahmen und laufende Gesetzesänderungen beeinflusst werden. Für die steuerliche Einordnung einzelner Vorgänge, die korrekte Dokumentation oder die Abgabe der Steuererklärung übernehmen weder der Autor noch onvista oder die BISON App eine Gewähr. Anleger sollten vor steuerlich relevanten Entscheidungen stets eine professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

Warum Steuern im Krypto-Sektor ein so wichtiges Thema sind

Kaum ein Bereich des Finanzmarkts hat sich so schnell verändert wie der Krypto-Sektor. Er ist global, rund um die Uhr aktiv, volatil und technisch anspruchsvoll. Genau diese Eigenschaften machen ihn interessant – aber auch steuerlich komplex.

Ein entscheidender Unterschied zur klassischen Finanzwelt: Bei Kryptowährungen führt kein Broker automatisch Steuern ab. Jeder Anleger ist selbst dafür verantwortlich, Gewinne, Verluste und steuerrelevante Transaktionen korrekt zu erfassen und dem Finanzamt mitzuteilen. Das klingt zunächst komplizierter, als es in der Praxis ist.

Wer die Regeln kennt und frühzeitig eine saubere Dokumentation etabliert, vermeidet Stress, unnötige Steuern – und kann sogar gezielt Planungsvorteile nutzen, beispielsweise durch die einjährige Haltefrist, nach der Gewinne steuerfrei sind. Damit ist das Thema Steuern nicht nur eine Pflichterfüllung, sondern auch ein strategischer Vorteil für informierte Anleger.

Der rechtliche Rahmen – Wie Kryptowährungen in Deutschland steuerlich eingeordnet werden

Private Veräußerungsgeschäfte (§ 23 EStG)

Kryptowährungen gelten steuerlich nicht als Kapitalanlage im Sinne der Abgeltungssteuer. Stattdessen werden sie als „andere Wirtschaftsgüter“ behandelt und unterliegen damit dem Bereich der privaten Veräußerungsgeschäfte.

Die wichtigsten Grundregeln:

Gewinne aus dem Verkauf von Kryptowährungen sind steuerpflichtig, wenn die Haltedauer unter einem Jahr liegt.

Nach einer Haltedauer von über einem Jahr sind Gewinne steuerfrei.

Es gilt seit dem Verwaltungsjahr 2024 eine Freigrenze von 1.000 Euro (vorher 600 Euro) pro Jahr für alle privaten Veräußerungsgeschäfte zusammen. Wird sie überschritten, ist der gesamte Gewinn steuerpflichtig – nicht nur der Betrag über der Freigrenze.

Der individuelle Einkommensteuersatz des Anlegers ist maßgeblich – nicht die Abgeltungssteuer.

Damit unterscheidet sich Krypto fundamental von Aktien, die über die Abgeltungssteuer und automatischen Kapitalertragsteuerabzug geregelt sind.

Steuerpflichtig sind daher beispielsweise:

Verkauf von Kryptowährungen gegen Fiat

Tausch von einer Kryptowährung in eine andere

Bezahlung von Waren oder Dienstleistungen mit Kryptowährungen

Verkauf von NFTs

Verkauf von gestakten Coins (unter Berücksichtigung der Haltefrist)

Realisierte Staking- oder Lending-Erträge (als sonstige Einkünfte)

Nicht steuerpflichtig sind:

Kauf von Kryptowährungen

Halten von Kryptowährungen

Transfer zwischen eigenen Wallets

Diese Grundregeln sind wichtig, um typische Missverständnisse zu vermeiden – zum Beispiel die Annahme, nur Verkäufe gegen Euro seien steuerpflichtig. Tatsächlich löst jeder Tauschvorgang eine steuerliche Bewertung aus.

Hinweis: Ein aktualisiertes BMF-Statement aus dem Jahr 2025 differenziert nun explizit zwischen Token-Typen (z. B. Currency Tokens wie Bitcoin/Ether, Utility Tokens, Security Tokens). Die Besteuerung folgt der tatsächlichen Nutzung, was in komplexen Fällen (z. B. Hybride) eine individuelle Prüfung erfordert. Hard Forks (z. B. Chain-Splits) führen zu einer proportionalen Neuzuteilung von Assets, die separat besteuert werden. Ein Beispiel für eine Hard Fork ist die Aufteilung des Bitcoin-Netzwerks in Bitcoin und Bitcoin Cash im Jahr 2017.

Die einjährige Haltefrist – der wichtigste Hebel für Krypto-Anleger

Eine Besonderheit der deutschen Krypto-Besteuerung ist die Möglichkeit steuerfreier Gewinne nach zwölf Monaten Haltedauer. Diese Haltefrist unterscheidet das deutsche System deutlich von vielen anderen Ländern wie den USA oder dem Vereinigten Königreich.

Für langfristige Anleger bedeutet dies: Wer Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen mindestens ein Jahr hält, kann Gewinne zu 100 Prozent steuerfrei realisieren.

Beispiel: Steuerfreier Gewinn durch Haltefrist

Ein Anleger kauft:

am 1. März 2024 → 0,2 BTC für 12.000 Dollar

am 1. März 2025 steht der Bitcoin-Kurs bei 90.000 Dollar für einen ganzen Bitcoin

Verkauft er die 0,2 BTC bei einem Kurs von 90.000 Dollar pro Bitcoin am 2. März 2025, beträgt sein Gewinn:

Verkaufserlös: 18.000 Dollar

Anschaffungskosten: 12.000 Dollar

Gewinn: 6.000 Dollar → steuerfrei

Der gleiche Verkauf einen Tag früher – also vor Ablauf der Haltefrist – hätte eine steuerpflichtige Realisierung bedeutet – unter Berücksichtigung der persönlichen Einkommenssteuer.

Hat Staking Auswirkungen auf die Haltefrist?

Viele Anleger arbeiten heute mit Staking-Mechanismen – entweder direkt im DeFi-Sektor oder über regulierte Plattformen wie BISON. Historisch gab es eine Regel, die Staking als „Nutzung zur Erzielung von Einkünften“ wertete und damit die Haltefrist von einem Jahr auf zehn Jahre verlängerte. Diese Auslegung wurde im Jahr 2022 vom Bundesfinanzministerium aufgehoben.

Heute gilt: Staking verlängert die Haltefrist NICHT. Die steuerfreie Veräußerung ist also weiterhin nach einem Jahr möglich. Diese Klarstellung ist für Anleger wichtig und nimmt eine erhebliche Unsicherheit aus früheren Jahren. Es gibt jedoch eine Ergänzung seit diesem Jahr: Das BMF-Schreiben 2025 unterscheidet nun zwischen passivem Staking (z. B. via Pools, ohne Block-Erstellung – kein Einfluss auf Haltefrist) und aktivem Staking (Forging/Block-Erstellung). Bei passivem Staking starten Erträge eine neue Haltefrist. Die Haltefrist setzt bei jedem Tausch zurück.

FiFo als Standardverfahren – So werden Bestände steuerlich zugeordnet

Das Finanzamt wendet bei Krypto-Transaktionen in der Regel FiFo (First In – First Out) an. Das bedeutet: Die zuerst gekauften Bestände gelten als zuerst verkauft.

Ein Beispiel:

Kauf 1: 0,1 BTC am 1. Januar 2024 für 3.000 Dollar

Kauf 2: 0,1 BTC am 1. Juli 2024 für 6.000 Dollar

Verkauf: 0,1 BTC im Dezember 2024 für 10.000 Dollar

Nach FiFo gilt: Verkauft wird der Bestand aus Januar → Gewinn: 7.000 Dollar → steuerpflichtig.

Hätte der Anleger bis Januar 2025 gewartet, wäre derselbe Gewinn steuerfrei gewesen. Gerade in volatilen Marktphasen – zum Beispiel während eines Zyklus-Bullruns – entscheiden solche Details oft über mehrere tausend Dollar Nettorendite.

Strategische Bedeutung im Zyklus: Steuern & Timing

In den vorherigen Ausgaben dieses Formats haben wir ausführlich darüber gesprochen, welche Rolle der Krypto-Zyklus für Kauf- und Verkaufsentscheidungen spielt. Anleger, die verstehen, wie sich Marktphasen historisch entwickelt haben, können ihre Investitionen gezielter platzieren und typische emotionale Fehler vermeiden. Doch der Zyklus beeinflusst nicht nur das Marktverhalten – er hat auch eine direkte steuerliche Dimension, die viele Anleger unterschätzen. Denn das Steuerrecht wirkt wie ein zusätzlicher strategischer Faktor, der maßgeblich über die Nettorendite entscheidet.

Besonders deutlich wird das, wenn man verschiedene Anlegertypen miteinander vergleicht. Wer früh in einen Zyklus einsteigt, könnte in der Regel doppelt profitieren: Einerseits durch potenziell günstige Einstiegspreise, die häufig in den späten Phasen eines Bärenmarktes oder frühen Akkumulationsphasen zu finden sind.

Andererseits gewinnen frühe Investoren häufig auch deshalb, weil sie genügend Zeit haben, die einjährige Haltefrist zu überschreiten und dadurch steuerfreie Gewinne zu realisieren. In der Praxis kann das einen enormen Unterschied machen – insbesondere in Jahren, in denen die Kurse aufgrund makroökonomischer Trends besonders stark ansteigen.

Umgekehrt geraten Anleger, die spät in den Markt einsteigen oder prozyklisch handeln, sehr viel häufiger in eine steuerpflichtige Gewinnrealisierung. Das betrifft vor allem jene, die in der Hochphase eines Bullenmarkts kaufen oder sich durch kurzfristige Kursbewegungen zu schnellen Umschichtungen verleiten lassen. Gerade aktives Trading kann steuerlich zum erheblichen Kostenfaktor werden. Viele unterschätzen, wie stark wiederholte Realisierungen – insbesondere bei hohen persönlichen Steuersätzen – die tatsächliche Performance mindern können. Ein Portfolio, das auf dem Papier solide Gewinne erzielt, kann durch wiederholte, kurzzyklische Verkäufe steuerlich so belastet werden, dass am Ende deutlich weniger übrig bleibt als erwartet.

Für langfristig orientierte Investoren ist die Lage deutlich klarer: Die Einhaltung der Haltefrist ist eines der mächtigsten Werkzeuge zur Verbesserung der Rendite. Wer seine Positionen gezielt auf einen längerfristigen Horizont ausrichtet und die eigene Liquiditätsplanung darauf abstimmt, verschafft sich einen strukturellen Vorteil gegenüber Anlegern, die ständig umschichten oder frühzeitig Gewinne realisieren müssen.

Besonders im Zusammenhang mit dem Krypto-Zyklus lohnt es sich, diese Dynamik zu verstehen. Historisch haben die Jahre nach einem Bitcoin-Halving häufig zu überproportionalen Kursanstiegen geführt. Immer wieder zeigt sich jedoch, dass viele Anleger genau in diesen Phasen Gewinne zu früh mitnehmen – oft wenige Wochen oder Monate vor Ablauf ihrer steuerlichen Haltefrist. Eine vorausschauende Planung der eigenen Haltefristen ist daher steuerlich mindestens so wichtig wie das Verstehen technischer oder makroökonomischer Faktoren.

Das Zusammenspiel zwischen Marktzyklen, steuerlichen Regeln und persönlichem Anlageverhalten macht deutlich: Steuern sind kein Nebenaspekt, sondern ein integraler Bestandteil einer strategisch fundierten Krypto-Portfolio-Planung. Wer hier frühzeitig die richtigen Weichen stellt, verbessert seine langfristige Position erheblich – unabhängig davon, wie volatil der Markt gerade ist.

Dokumentation – Die zentrale Säule einer sauberen Steuerstrategie

Der wohl wichtigste Punkt bei Krypto-Steuern ist nicht das Steuerrecht selbst – sondern die Dokumentation.

Jede Position benötigt:

Anschaffungsdatum

Anschaffungskosten

Verkaufsdatum

Verkaufserlös

Gebühren

Haltefrist

Transaktions-ID

Zuordnung zu Wallets oder Börsen

Da der Krypto-Sektor zu 100 Prozent auf der Blockchain basiert, ist die Nachverfolgung grundsätzlich möglich – aber nur, wenn die einzelnen Bewegungen sauber dokumentiert werden.

Typische Fehler, die Anleger vermeiden sollten:

Coins zwischen Wallets verschieben und dann Anschaffungskosten nicht mehr nachvollziehen können

unerkannte steuerpflichtige Tauschvorgänge

Staking-Erträge nicht als sonstige Einkünfte erfassen

Verlust der Übersicht durch mehrere Konten und Börsen

Gerade weil viele Anleger auf mehreren Plattformen, Wallets und Apps unterwegs sind, wird die Dokumentation schnell komplex. Daher eignet es sich vor allem für Anfänger besonders, das eigene Krypto-Portfolio zunächst auf einer zentralen Plattform umzusetzen und alles gebündelt abzuwickeln.

BISON App Reporting-Funktion – So vereinfacht die Plattform die Dokumentation

Die BISON App bietet eine Reihe von Funktionen, die Steuerprozesse erheblich vereinfachen.

1. Vollständige Transaktionshistorie

Alle Käufe, Verkäufe, Tauschvorgänge, Ein- und Auszahlungen werden automatisch erfasst und übersichtlich dargestellt.

2. Exportfähiger Info-Report

Mit einem Klick lassen sich Berichte herunterladen, die für die Steuererklärung genutzt werden können.

3. Blockpit-Integration

Über die direkte Schnittstelle kann die gesamte Transaktionshistorie in das Tool Blockpit eingelesen werden. Das Tool ordnet automatisch:

Haltefristen

Anschaffungskosten

Veräußerungserlöse

Einkünfte aus Staking

Blockpit ermöglicht anschließend eine korrekte Ermittlung der steuerrelevanten Werte.

Ideal für langfristige Anleger

Da BISON eine saubere Historie führt, behalten Nutzer jederzeit den Überblick über:

steuerfreie Bestände

noch laufende Haltefristen

nicht realisierte Gewinne

potenziell steuerpflichtige Verkäufe

Gerade wenn ein Portfolio über Jahre aufgebaut wird, ist das ein enormer Vorteil.

Komplexere steuerliche Themen – ein kurzer Überblick

Für erfahrene Anleger gibt es einige zusätzliche Punkte, die relevant sein können.

Steuerliche Behandlung von Staking-Erträgen

Staking-Erträge gelten grundsätzlich als sonstige Einkünfte, sobald sie dem Nutzer zufließen. Die Höhe wird zum Zeitpunkt des Zuflusses in Dollar oder Euro bemessen.

Steuerliche Behandlung von Lending

Ähnlich wie beim Staking: Erträge gelten als sonstige Einkünfte.

NFT-Verkäufe

NFTs gelten ebenfalls als „andere Wirtschaftsgüter“ → dieselben Regeln wie bei Kryptowährungen.

Airdrops

Die steuerliche Behandlung hängt vom Einzelfall ab:

Airdrops für „nichts“ können als Schenkung gelten.

Airdrops für Teilnahmeaktionen können als sonstige Einkünfte gelten.

Mining

Mining-Einkünfte sind grundsätzlich gewerbliche Einkünfte. Dies betrifft Privatanleger heute nur selten – aber es ist steuerlich relevant.

Weitere wichtige Änderungen

Ab 1. Januar 2026 gelten neue EU-Meldepflichten (DAC8, umgesetzt im deutschen Kryptowerte-Steuertransparenzgesetz KStTG-E). Krypto-Plattformen müssen Transaktionen (Käufe, Verkäufe, Tausche, sogar Wallet-Transfers) automatisch ans Finanzamt melden, inklusive Kundendaten und Marktwerte. Anleger müssen genaue Selbstauskünfte geben; Plattformen prüfen diese. Das erhöht die Transparenz und macht korrekte Steuererklärungen zwingend, um Strafen zu vermeiden.

Steuerfallen – und wie man sie vermeidet

Viele Anleger machen Fehler, die sich leicht vermeiden lassen:

1. Kurz vor Ablauf der Haltefrist verkaufen

Oft unabsichtlich – weil der Anleger nicht mehr weiß, wann ein Bestand gekauft wurde.

2. Steuerpflichtige Tauschvorgänge nicht erkennen

Beispiel:BTC → ETH ist steuerpflichtig, auch ohne Fiat-Bezug.

3. Coins auf verlorenen Wallets als „Verluste“ angeben wollen

Lokale Verluste sind keine steuerlich anerkannten Verluste.

4. Staking-Erträge falsch einordnen

Ein häufiger Fehler ist, sie als steuerfreie Realisierungen einzuordnen.

5. Teilverkäufe nicht zuordnen können

FiFo-Zuordnung funktioniert nur, wenn die Historie lückenlos ist.

Mit einer konsequenten Dokumentation und einer Plattform wie BISON lassen sich diese Fehler nahezu komplett vermeiden.

Wer die Regeln kennt, hat einen entscheidenden Vorteil

Steuern sind ein wesentlicher Bestandteil jeder seriösen Investmentstrategie. Kryptowährungen sind hier keine Ausnahme – im Gegenteil: Die Vielzahl an Transaktionen, die unterschiedlichen steuerlichen Kategorien und die hohe Volatilität machen es umso wichtiger, den Überblick zu behalten.

Die gute Nachricht:

Die Grundregeln sind klar.

Steuern lassen sich mit sauberer Dokumentation einfach managen.

Mit der BISON App haben Anleger eine Plattform, die ihnen genau die Werkzeuge an die Hand gibt, die sie dafür benötigen.

Rechtlicher Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar noch sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Sie ersetzen nicht die selbständige, sorgfältige Prüfung und eingehende Analyse des Investments (Due Diligence), sowohl in Bezug auf seine Chancen als auch auf seine Risiken und ihre persönliche Tragbarkeit. Die Informationen stellen ausdrücklich keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder anderen Anlageprodukten dar. Die geäußerten Ansichten geben allein die Meinung des Autors wieder. Weder der Autor noch onvista haften für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die im Zusammenhang mit dem Inhalt des Artikels oder einem auf der Grundlage der darin enthaltenen Informationen getätigten Investment stehen.

