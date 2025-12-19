Amazon wird oft auf E-Commerce oder Cloud reduziert. Doch unter der Oberfläche ist in den vergangenen Jahren ein komplexes System entstanden, das weit über klassische Geschäftsmodelle hinausgeht.

In diesem Video analysiert Martin Goersch, warum Amazon im Mag-7-Universum eine Sonderrolle einnimmt – und weshalb gerade jetzt genauer hinzuschauen lohnt. Es geht um strukturelle Wettbewerbsvorteile, langfristige Werttreiber und die Frage, welche Geschäftsbereiche den Konzern in den kommenden Jahren prägen könnten.

Welche Rolle spielen eigene Chips? Warum ist AWS strategisch mehr als nur ein Cloud-Anbieter? Und weshalb greifen bei Amazon mehrere Flywheels gleichzeitig?