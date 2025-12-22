Mutares will Gas Solutions von finnischer Wertsilä kaufen
Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will den Geschäftsbereich Gas Solutions von dem finnischen Unternehmen Wertsilä übernehmen, einem Anbieter technischer Lösungen für den Schiffs- und Energiemarkt. Gas Solutions habe im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro erzielt, teilte das SDax-Unternehmen am Montag mit. Zum Kaufpreis machte Mutares keine Angaben. Der Zukauf soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden.
Mit der Übernahme will Mutares sein Portfolio in den Bereichen Energiewende und Marinetechnologie stärken. Gas Solutions bietet Systeme und Lösungen für die gesamte Gas-Wertschöpfungskette an./mne/nas
