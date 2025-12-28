Trading-Chance Silber: Korrektur ab Jahresbeginn?

Rückblick

2025 war als positives Trendjahr für den Aktienmarkt von uns erwartet worden. Darauf wiesen wir bereits früh im Jahr hin und bezogen uns dabei unter anderem auf den Dekaden-Zyklus und die Besonderheit der „5er“-Jahre.

Die Metalle waren mit großem Abstand die stärksten Performer des Jahres 2025. Angeführt von Gold, das sich bereits seit Februar 2024 in einem intensiven Bullen-Trend befand, sprangen nach und nach auch die Sorgenkinder der Vorjahre an. Mit 161 Prozent Zugewinn seit Jahresbeginn wird Platin der Top-Gewinner 2025 sein, gefolgt von Silber mit 154 und Palladium mit 114 Prozent. Der Goldpreis legte immerhin 62 Prozent zu. Dafür zeichnen in erster Linie Käufe aus China und anderen BRIC-Staaten verantwortlich, wo langfristig eine eigene Währung geplant ist und man diese mit Gold decken möchte. Nach den Metallen waren die Aktienmärkte erwartungsgemäß stark und legten zwischen 13 Prozent (S&P 500) und bis zu 18 Prozent (DAX und Eurostoxx) zu. Der japanische Nikkei gewann seit dem ersten Januar gar 28 Prozent und ist im Aktienbereich der mit Abstand stärkste Index.

Die Verlierer finden sich im Bereich der Soft-Commodities mit Kakao (-43 Prozent) und Orangensaft (-58 Prozent), sowie bei den Getreiden, aber auch im Sektor der Energie-Rohstoffe, wo Erdgas und Rohöl jeweils knapp 12 Prozent an Wert einbüßten.

Ausblick 2026

Nahezu alle Edelmetalle haben 2025 einen Rekordzugewinn hingelegt. Nach solchen extremen Zugewinnen neigen Märkte häufig (nicht immer) dazu, im Folgejahr zu schwächeln. Die besten Beispiele dafür aus der jüngeren Vergangenheit sind Orangensaft und Kakao, die 2024/2023 Rekordanstiege erfuhren und 2025 brutal einbrachen. Auch wenn einiges dafür spricht, dass Edelmetalle noch weiter zulegen könnten, sollte man mehr Vorsicht walten lassen auf der langen Seite und wird unseres Erachtens im kommenden Jahr auch Short gerade in diesen Märkten spannende und lukrative Trades machen können.

Ausblick: Die Bankenprognosen für den DAX

Zum Jahresende geben nahezu alle großen Bankhäuser ihre Prognose für das kommende Jahr ab. Interessant ist dabei, dass der Konsens so gut wie nie getroffen wird. Smarte Anleger schauen auf die Prognoselücken und arbeiten somit das wahrscheinlichste Szenario heraus. Während für 2025 der Konsens bei 21.100 Zählern gelegen war, gehen diesmal alle befragten Institute von einem weiter steigenden Markt aus. Oft sind die Prognosen geprägt von der jüngsten Entwicklung (Hot Hand Fail) projizieren diese schlicht in die Zukunft. Orientieren wir uns klassisch an den Prognoselücken, so ist das Überraschungsmoment auf der Unterseite, denn es gibt nicht eine Bank, die fallende Kurse prognostiziert. Deshalb sollte niemand seine hoffentlich vorhandene eigene Strategie verwerfen. Aber es schadet nicht, dieses professionelle Sentiment im Hinterkopf zu haben und a) auf entsprechende Impulse hin Anpassungen bei den Investitionsquoten vorzunehmen oder generell bei Long-Signalen etwas defensiver zu gewichten. Die positive Prognoselücke liegt jenseits von 27.500 Punkten.

Prognosen für Gold

Bei Gold sehen wir ein ganz ähnliches Bild. Die befragten Bankhäuser projizieren die Entwicklung des in Kürze endenden Jahres auf das kommende Jahr und sehen, mit Ausnahme der Commerzbank, einheitlich steigende Notierungen bei dem beliebten Edelmetall. Auch hier sollte man etwas vorsichtiger agieren mit seinen Gewichtungen, wenn man Long-Signale handelt.

Zwischenkorrektur bei Silber?

Unsere Intermarkets zeichnen die wahrscheinlichsten Schwünge mit Zeitversatz vor und treffen in 75 Prozent der Fälle. Gleich für den Jahresauftakt gibt uns unser Forecast für den Silberpreis eine kurzfristige Short-Chance. Zwischen dem 2. Januar und dem 26. Januar zeigt die Prognosekurve gen Süden. Entsprechend bietet sich zum Jahresbeginn ein spekulativer Trade Short auf das Edelmetall an.

Fazit

Edelmetalle sind die Mega-Gewinner 2025 und damit aus der Erfahrung heraus Kandidaten für scharfe Zwischenkorrekturen im bevorstehenden 12-Monats-Zeitraum. Hierbei gilt es strategiebasiert vorzugehen und nicht auf gut Glück einfach zu shorten, was stark gestiegen ist. Doch eine solche Chance haben wir mit der Prognose für eine Silber-Korrektur ab der ersten Januar-Woche zum Beispiel schon im Gepäck. Dafür haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend gerne vorstellen möchten.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Silber

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 103,5 USD. Bei einem aktuellen Preis von 79,34 USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,6. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PK5W5K.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 50 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Silber

Basiswert Silber WKN PK5W5K ISIN DE000PK5W5K8 Basispreis 103,5 USD K.O.-Schwelle 103,5 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,6 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

