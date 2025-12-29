W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Elektroautohersteller

RBC bleibt weiter bei Tesla-Kaufvotum - Ziel 500 Dollar

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
E-MobilitätBatterien
Quelle: nitpicker/Shutterstock.com

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor Auslieferungszahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen.

Er rechne mit 447.000 ausgelieferten Fahrzeugen, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit liege er über einer Konsensschätzung von 433.000 Fahrzeugen, aber leicht unter einer anderen Markterwartung von 449.000 Farhzeugen. Der Hersteller von Elektroautos dürfte die Zahlen in den kommenden zwei Wochen veröffentlichen.

Tesla

