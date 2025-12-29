Silber – Neue Allzeithochs im Visier!

Werbung

Silber setzte seine dynamische Aufwärtsbewegung in den vergangenen Wochen weiter fort. Neben der wachsenden Silbernachfrage im Zuge des verstärkten Ausbaus der Solarenergie-Kapazitäten sorgte zuletzt auch die Aussicht auf eine steigende industrielle Silbernachfrage für neue Dynamik. Support kam daneben auch von der Währungsseite, nachdem der US-Dollar zuletzt gegenüber dem Euro und anderen Leitwährungen deutlicher abgeben musste. Auch technisch präsentiert sich Silber unserer Einschätzung nach weiterhin in einer vielversprechenden Ausgangssituation, zumal das Industriemetall nach dem Breakout aus der Konsolidierung im Bereich oberhalb der Marke von 65 USD die übergeordnete Trendfortsetzung ins Visier nehmen dürfte!

Die Lage: Silber dank Konjunkturbelebung gefragt, Schwacher US-Dollar sorgt für Support!

Silber präsentierte sich in den vergangenen Wochen erneut mit deutlichen Zugewinnen, wobei vor allem die Aussicht auf eine nachhaltige Belebung der Industrienachfrage für sorgt. Dank der sich abzeichnenden Konjunkturbelebung in der EU und Asien dürfte auch die Silbernachfrage aus der Industrie wieder anziehen, zumal Silber aufgrund seiner überlegenen elektrischen Leitfähigkeit nicht nur in vielen Branchen wie der Elektronik- und der Chipindustrie, sondern auch im Automobilsektor eine wichtige Rolle spielt. Nachdem die industrielle Silbernachfrage in 2025 aufgrund der schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen laut einer Erhebung des Silver Instituts in 2025 um knapp 2% zurückging, rechnen die Experten daher für 2026 mit einem höheren Silberbedarf aus der Industrie. In diesem Zusammenhang dürfte auch der weiter forcierte Ausbau der Cloud- und Data-Centerkapazitäten für Schwung sorgen, da Silber etwa für High-End-Chips und Leiterplatten benötigt wird. Support kam zuletzt auch von der Währungsseite. Da die US-Notenbank ihre Leitzinsen zum dritten Mal in Folge um 25 Basispunkte gesenkt hatte, gab der US-Dollar gegenüber dem Euro und anderen internationalen Leitwährungen zuletzt etwas deutlicher unter Druck. Da Silber wie andere Industrie- und Edelmetalle in US-Dollar gehandelt wird, verbilligt sich das Edelmetall für Käufer außerhalb des US-Dollarraums, was die Nachfrage nach Silber in Märkten wie China oder Indien weiter anheizen dürfte.

Die Perspektive: Energiewende und Siegeszug der Elektromobilität sprechen für höhere Silbernachfrage

Einer der wichtigsten Katalysatoren, der für eine weiter anziehende Silbernachfrage spricht, bleibt der weiter forcierte Ausbau der Solarkapazitäten im Zuge der Energiewende. Denn gerade bei Solarzellen mit überdurchschnittlich hohem Wirkungsgrad ist Silber unverzichtbar, wobei der Silberbedarf für neue TOPCon und Heterojunction (HJT) – High-End-Solarmodule im Vergleich zu konventionellen Solarmodulen um ein Vielfaches höher liegt. Da der Ausbau der Photovoltaik-Kapazitäten in der EU sowie in China und Indien weiter forciert wird, dürfte auch die Silbernachfrage aus der Solarindustrie weiter deutlich anziehen, nachdem die Silbernachfrage aus dem Solarsektor in 2025 mit 230 Millionen Unzen deutlich über dem Vorjahreswert von 193 Millionen Unzen gelegen hatte. Auch der Siegeszug der Elektromobilität dürfte die Silbernachfrage weiter ankurbeln. Denn für Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge wird im Vergleich zu herkömmlichen Modellen mit Verbrenner-Antrieb deutlich mehr Silber benötigt. Dank neuer Feststoff-Batterien könnte der Silberbedarf im E-Autosegment künftig deutlich anziehen, zumal sich die von Samsung SDI entwickelte neue All-Solid-State-Battery-Generation in punkto Reichweite und Ladegeschwindigkeit deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus aufweisen. Da für die neue Feststoff-Zellenbatterien mehr als 1 Kilogramm Silber benötigt wird, könnte dies, sofern sich diese neue Batteriegeneration durchsetzt, für eine deutlich anziehende Silbernachfrage sorgen.

Trading-Taktik: Der Silberpreis setzte seine dynamische Aufwärtsbewegung nach dem Überschreiten der 60-USD-Marke weiter fort. Mit dem Ausbruch aus der kurzen, mehrtägigen Seitwärtsrange oberhalb der Marke von 65 USD sollte nun die Basis für einen neuen Trendschub gelegt worden sein. Es bietet sich an, den Stop-Loss bei bestehenden Long-Positionen auf 62 USD nachzuziehen.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DU6B5E) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,0.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Stand: 23.12.2025, DZ BANK AG / Online-Redaktion