Bitcoin Jahresausblick 2026 – Alles, was Krypto-Anleger wissen müssen

2025 war ein Jahr der regulatorischen wie makroökonomischen Weichenstellungen für Bitcoin und den Krypto-Sektor. Jenseits der reinen Preisentwicklung hat sich auf fundamentaler Ebene durch neue Gesetzgebungen, eine steigende institutionelle Adaption und geldpolitische Entwicklungen einiges für den Krypto-Sektor verändert. 2026 könnte das Jahr werden, in dem viele Effekte dieser Veränderungen zum Tragen kommen.

In der letzten Ausgabe der „Krypto-Chance“ schauen wir deswegen in einem umfassenden Jahresausblick auf die wichtigsten Themen für den Krypto-Sektor im Jahr 2026 und was sie für die weitere Kursentwicklung bedeuten können.

Hinweis: Schauen Sie auch auf dem onvista-Youtube-Kanal vorbei, wo Sie die Video-Ausgabe dieses Formats finden.

Was erwartet uns geldpolitisch im Jahr 2026?

Die Federal Reserve als Herausgeber der Weltreservewährung Dollar ist und bleibt der entscheidende Ankerpunkt der globalen Geldpolitik. Nach Jahren der geldpolitischen Straffung hat die Fed Ende 2025 den Kurswechsel vollführt. Die US-Notenbank befindet sich nun im nächsten Zinssenkungszyklus und hat zudem wieder mit Quantitative Easing begonnen, auch wenn sie es offiziell nicht so formuliert.

Die Liquidität bleibt der entscheidende Baustein für die Entwicklung der Finanzmärkte . Im Gegensatz zu früheren, klar als Markt-Intervention definierten Maßnahmen, agiert die Notenbank heute jedoch deutlich differenzierter, indem sie auf eine Kombination aus permanenten Liquiditätsfazilitäten, bilanziellen Anpassungen und regulatorischen Hebeln zurückgreift. Man kann die geldpolitische Timeline der Fed in mehrere Segmente unterteilen:

Kurzfristig: Die Standing Repo Facility (SRF)

Mit der permanent geöffneten Standing Repo Facility verfügt die Fed über ein automatisiertes Instrument zur Stabilisierung des Bankenmarktes. Banken können über diesen Kanal der Fed kurzfristig Liquidität abrufen, ohne dass es einer ad-hoc-Intervention der Notenbank bedarf. Die im vierten Quartal 2025 gestiegene Nutzung der SRF deutet auf punktuelle Liquiditätsengpässe am Markt hin, die jedoch nicht mehr zu abrupten Marktverwerfungen führen müssen. Liquiditätsschocks werden zunehmend kurzfristig über die SRF absorbiert – ein struktureller Unterschied zu früheren Zyklen.

Kurz- und Mittelfristig: Das neue Programm der Reserve Management Operations (RMP)

Seit Dezember 2025 hat die Fed zudem wieder mit Anleihekäufen begonnen und ihr Balancesheet ausgeweitet. Offiziell firmiert dieses Programm unter dem Begriff Reserve Management Operations und konzentriert sich auf kurzlaufende US-Staatsanleihen (T-Bills).

Formal wird betont, es handle sich nicht um klassisches Quantitative Easing, da die Liquidität im Geldmarktsystem verbleiben solle. In der ökonomischen Wirkung ist diese Unterscheidung jedoch zweitrangig: Die Maßnahme erleichtert die Platzierung staatlicher Schuldtitel und senkt die effektiven Finanzierungskosten des US-Staates.

Geldmarktfonds spielen dabei eine zentrale Rolle als Verteilstation. Die von der Fed geschaffene Liquidität wird entweder erneut in neu emittierte T-Bills investiert oder über den Repo-Markt weiter in das Finanzsystem geleitet. In beiden Fällen steigt die Umlauffähigkeit der Liquidität.

Entscheidend ist nicht der technische Kanal, sondern das Resultat: Die Geldmenge wird ausgeweitet, staatliche Ausgaben werden ermöglicht, reale Nachfrage entsteht dort, wo die Mittel ausgegeben werden.

Langfristig: Regulatorische Hebel

Neben der direkten Geldpolitik rücken regulatorische Maßnahmen zunehmend in den Fokus. Ein zentraler Hebel ist die Supplementary Leverage Ratio (SLR), die Banken dazu zwingt, für bestimmte Aktiva – darunter Staatsanleihen und Reserven – Eigenkapital zu hinterlegen.

Eine Lockerung dieser Regel würde es Banken erlauben, deutlich mehr US-Staatsanleihen zu absorbieren, ohne regulatorische Engpässe. In Kombination mit den laufenden Reserve Management Operations entstünde ein zweistufiges System: Geldmarktfonds fungieren kurzfristig als Liquiditätsdrehscheibe, Banken langfristig als strukturelle Abnehmer staatlicher Schuldtitel. Der Banken-Sektor lobbyiert bereits seit einigen Jahren für eine Lockerung der SLR. Viele Marktbeobachter halten es für sehr wahrscheinlich, dass eine Änderung bereits im ersten Quartal 2026 umgesetzt wird.

Auch eine mögliche Abschaffung der Verzinsung von Bankreserven wird diskutiert. In diesem Fall würde ein zusätzlicher Anreiz entstehen, Reserven in Staatsanleihen umzuschichten – mit klar liquiditätsfördernder Wirkung.

Regime-Chance ab dem zweiten Halbjahr 2026

Ab dem zweiten Halbjahr 2026 könnte sich diese Entwicklung weiter beschleunigen. Mit dem Ende der Amtszeit des aktuellen Fed-Vorsitzenden Jerome Powell steigt die Wahrscheinlichkeit eines geldpolitischen Regimewechsels hin zu einer noch wachstumsorientierteren Ausrichtung. US-Präsident Donald Trump wird einen Vorsitzenden ernennen, der die wachstumsorientierte Politik der US-Regierung durch stärkere Zinssenkungen und Deregulierungen des Bankensektors unterstützen soll.

Internationale Wechselwirkung

Während die Fed bereits in den Lockerungsmodus gewechselt ist, betreiben andere große Zentralbanken – mit Ausnahme Chinas – bislang noch einen Bilanzabbau. Historisch betrachtet folgen diese Währungsräume jedoch häufig zeitverzögert dem US-amerikanischen Kurs.

Sobald die USA geldpolitisch lockern und der Dollar an Stärke verliert, erhalten andere Zentralbanken mehr Spielraum, die eigene Geldpolitik zu entspannen, ohne starke Kapitalabflüsse zu riskieren. Die Wahrscheinlichkeit einer synchronisierten globalen Liquiditätsausweitung steigt.

Japan als Sonderfaktor

Japan nimmt eine Sonderrolle ein. Über Jahre war der Yen eine zentrale Finanzierungswährung für globale Risikoanlagen. Die partielle Abkehr der Bank of Japan von ihrer ultralockeren Politik im Jahr 2025 führte jedoch zur Auflösung von Teilen des Yen-Carry-Trades – mit kurzfristig liquiditätsentziehender Wirkung.

Strukturell bleibt Japans Spielraum für eine restriktive Geldpolitik jedoch begrenzt. Mittel- bis langfristig spricht vieles dafür, dass auch dieser Sonderweg nicht durchgehalten werden kann und Japan erneut zur Quelle globaler Liquidität wird.

Wie wird sich der Konjunktur-Zyklus im Jahr 2026 entfalten?

Neben der reinen Liquidität als Treibstoff für steigende Asset-Preise spielt der Konjunktur-Zyklus ebenfalls eine zentrale Rolle. Steigende Liquidität wirkt nicht isoliert, sondern entfaltet ihre volle Wirkung erst dann, wenn sie mit einer konjunkturellen Dynamik zusammentrifft, die Investitionsbereitschaft und Risikofreude fördert.

Geldpolitische Lockerung wirkt dabei in mehreren Stufen: Sinkende Zinsen reduzieren zunächst die Finanzierungskosten für Unternehmen und Haushalte. Gleichzeitig verbessern sich die Bewertungsniveaus von Vermögenswerten, da zukünftige Cashflows mit niedrigeren Diskontierungsraten bewertet werden. Diese Kombination sorgt dafür, dass Investitionen wieder attraktiver werden – sowohl in der Realwirtschaft als auch an den Finanzmärkten.

Mit zeitlicher Verzögerung schlägt sich diese Entwicklung im konjunkturellen Umfeld nieder. Unternehmen erhöhen ihre Investitionsausgaben, Arbeitsmärkte stabilisieren sich, und die Gewinnerwartungen steigen. In dieser Phase wechselt das Marktumfeld typischerweise von einem defensiven „Risk-Off“-Regime in ein zunehmend risikofreudiges Risk-On-Umfeld.

Quelle: Bildquelle: TradingView

Der ISM Purchasing Managers Index gilt dabei als effizienter Proxy für die Darstellung des US-Business Cycles, weil er mehrere zentrale Eigenschaften vereint, die ihn besonders aussagekräftig machen.

Erstens handelt es sich um einen vorlaufenden Indikator. Der ISM PMI basiert auf monatlichen Umfragen unter Einkaufsleitern aus dem verarbeitenden Gewerbe, die frühzeitig auf Veränderungen bei Auftragseingängen, Produktion, Lagerbeständen, Beschäftigung und Lieferzeiten reagieren. Einkaufsmanager stehen an der Schnittstelle zwischen Nachfrage und Produktion und treffen Entscheidungen, bevor sich diese in harten Wirtschaftsdaten wie BIP, Industrieproduktion oder Arbeitsmarktzahlen niederschlagen.

Zweitens erfasst der Index nicht nur die Richtung, sondern auch die Breite der wirtschaftlichen Entwicklung. Der Diffusionsindex zeigt, ob eine Mehrheit der Unternehmen Expansion oder Kontraktion meldet. Die Schwelle von 50 Punkten markiert dabei den Übergang zwischen Wachstum und Schrumpfung und korreliert historisch eng mit Wendepunkten im Konjunkturzyklus.

Drittens ist der ISM PMI weitgehend unverzerrt durch geldpolitische oder fiskalische Nachjustierungen, da er auf realwirtschaftlichen Einschätzungen basiert und nicht auf nachträglich revidierten Statistikdaten. Genau das macht ihn besonders geeignet, um zyklische Dynamiken frühzeitig zu identifizieren.

In der Praxis lässt sich beobachten, dass Phasen eines nachhaltig steigenden ISM PMI häufig mit einer Beschleunigung des Business Cycles, steigenden Gewinnerwartungen und einer zunehmenden Risikobereitschaft an den Finanzmärkten einhergehen. Umgekehrt signalisiert ein fallender Index frühzeitig eine Abkühlung des wirtschaftlichen Umfelds und eine Verlagerung in defensive Marktregime.

Historisch betrachtet ist genau diese Phase des Business Cycles besonders relevant für Risiko-Assets. Kapital, das zuvor in sicheren Häfen oder Geldmarktinstrumenten geparkt war, beginnt, höhere Renditen zu suchen. Zunächst profitieren klassische Risiko-Assets wie Aktien, insbesondere wachstumsstarke und zyklische Sektoren. Mit fortschreitender Risikobereitschaft weitet sich dieser Effekt auf stärker volatile Anlageklassen aus.

Bitcoin hat sich in der Vergangenheit vor allem in Phasen bewährt, in denen mehrere Faktoren gleichzeitig zusammenkamen:

eine expansive Geldpolitik,

steigende Liquidität,

ein fortgeschrittener Business Cycle,

und eine zunehmende Bereitschaft der Marktteilnehmer, Risiko einzugehen.

In solchen Phasen wird Bitcoin weniger als Absicherungsinstrument betrachtet, sondern zunehmend als hochbeta-Asset, das überproportional von Kapitalzuflüssen profitiert. Die Nachfrage entsteht dabei nicht primär aus Angst, sondern aus Opportunismus: Investoren sind bereit, höhere Volatilität in Kauf zu nehmen, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Für das Jahr 2026 ergibt sich daraus ein klares, wenn auch zeitlich unsicheres Bild. Sollte sich die geldpolitische Lockerung wie skizziert fortsetzen und gleichzeitig der Business Cycle weiter an Dynamik gewinnen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Kapital verstärkt in Risk-On-Assets umgeschichtet wird. Bitcoin würde in diesem Umfeld nicht isoliert agieren, sondern Teil eines breiteren Risikosegments, das von steigender Liquidität und wachsender Risikofreude profitiert.

Entscheidend bleibt dabei das Timing. Geldpolitische Impulse wirken mit Verzögerung, und Phasen erhöhter Volatilität oder zwischenzeitlicher Korrekturen sind typisch für Übergänge innerhalb des Konjunkturzyklus. Mittel- bis langfristig jedoch wäre ein solches Umfeld historisch betrachtet genau jenes, in dem Bitcoin seine stärksten Aufwärtsbewegungen entfalten konnte. Ein solcher Punkt könnte im zweiten Halbjahr 2026 erreicht werden.

Sollte die Federal Reserve bis dahin tatsächlich in einen klaren geldpolitischen Regimewechsel übergegangen sein, geprägt durch dauerhaft niedrigere Zinsen, anhaltende Anleihekäufe und eine insgesamt wachstumsorientiertere Ausrichtung, würde sich das makroökonomische Umfeld nachhaltig verändern. In diesem Fall wäre nicht mehr nur von einer taktischen Lockerung die Rede, sondern von einem strategischen Kurswechsel, der Planungssicherheit für Unternehmen und Investoren schafft.

Genau diese Planungssicherheit ist entscheidend für die nächste Phase des Business Cycles. Erst wenn Marktteilnehmer davon ausgehen können, dass geldpolitische Unterstützung nicht kurzfristig wieder entzogen wird, steigen Investitionsbereitschaft und Risikofreude spürbar an. Historisch betrachtet beginnt in dieser Phase eine breitere Umschichtung von Kapital aus defensiven Anlagen und Geldmarktinstrumenten hin zu Risiko-Assets.

Vor diesem Hintergrund erscheint es plausibel, dass sich eine Kombination aus steigender Liquidität, anziehendem Business Cycle und wachsender Risikobereitschaft ab dem zweiten Halbjahr 2026 zunehmend in den Märkten widerspiegeln könnte.

Regulierung als struktureller Faktor im Jahr 2026

Parallel zur Geldpolitik gewinnt die regulatorische Entwicklung an Bedeutung. Gesetze wie der GENIUS Act zur Stablecoin-Regulierung oder der Clarity Act zur rechtlichen Einordnung digitaler Assets schaffen neue Rahmenbedingungen.

Regulierung wirkt dabei nicht nur bremsend, sondern auch legitimierend. Insbesondere für Bitcoin bedeutet zunehmende Rechtssicherheit eine Senkung der Eintrittsbarrieren für institutionelles Kapital. Stablecoins wiederum fungieren als Liquiditätsschicht, die Kapitalmobilität erhöht und das Krypto-Ökosystem insgesamt stärkt.

2026 wird ein entscheidendes Jahr für Bitcoin

Traditionell gilt für den Krypto-Sektor das Jahr nach einer starken Aufwärtsphase als Phase der Konsolidierung. Das Jahr 2026 stellt dieses Narrativ jedoch infrage. Erstmals stehen ein potenziell expansives Makroregime und der klassische Vierjahres-Halving-Zyklus von Bitcoin in einem Spannungsverhältnis. Damit wird 2026 weniger eine Prognose als vielmehr ein Testfall: Bestätigt sich der Vierjahres-Zyklus erneut oder wird er von Liquidität, Geldpolitik und institutionellen Kapitalflüssen überlagert?

Bitcoin entwickelt sich vom isolierten Krypto-Narrativ zunehmend hin zu einem Asset, das tief in makroökonomische Zyklen eingebettet ist. Das Zusammenspiel aus Geldpolitik, Business Cycle und Regulierung wird darüber entscheiden, ob 2026 ein Übergangsjahr oder der Beginn eines neuen Marktregimes wird. Für Anleger bedeutet das: Weniger Fokus auf einfache Zyklusmodelle, mehr Verständnis für Liquidität, Konjunktur und strukturelle Veränderungen.

Mit der BISON App sind Krypto-Anleger gut aufgestellt

Unabhängig davon, wie sich der Krypto-Zyklus im Detail entwickeln wird, bleibt eines konstant: Erfolgreiches Investieren im Krypto-Sektor erfordert eine saubere Vorgehensweise, verlässliche und regulierte Infrastruktur und klare Prozesse. Die BISON App bietet sich hier als perfekte Plattform für Krypto-Investoren an, da alle Kriterien erfüllt werden.

Mit BISON verfügen Anleger über alle zentralen Werkzeuge, um strukturiert, effizient und regelkonform im Krypto-Sektor investiert zu sein. Die App ist dabei nicht auf ein einzelnes Marktumfeld optimiert, sondern darauf ausgelegt, Anleger über den gesamten Zyklus hinweg zu begleiten.

Alle Funktionen für jede Marktphase

Im Verlauf der „Krypto-Chance“ wurden die wichtigsten Funktionen der BISON App Schritt für Schritt vorgestellt und praktisch eingeordnet. Diese Werkzeuge greifen ineinander und bilden gemeinsam ein vollständiges Set für den langfristigen Portfolio-Aufbau:

Einfacher Kauf und Verkauf von über 50 Krypto-Assets – von Bitcoin über etablierte Infrastruktur-Projekte bis hin zu ausgewählten Altcoins.

Übersichtliche Portfolio-Darstellung, die jederzeit Transparenz über Allokation, Performance und Risiko bietet.

Preisalarme und Marktindikatoren, um relevante Phasen im Zyklus nicht zu verpassen – ohne permanent den Markt beobachten zu müssen.

Automatisierte Sparpläne, mit denen sich Strategien wie Dollar-Cost-Averaging systematisch umsetzen lassen.

Versichertes Ethereum-Staking direkt in der App, um auch in Seitwärts- oder Übergangsphasen laufende Erträge zu generieren.

Steuer-Reports und Blockpit-Integration, die gerade in späteren Zyklusphasen oder bei Umschichtungen entscheidend sind.

Damit deckt BISON* nicht nur den Einstieg ab, sondern auch das laufende Management, die Anpassung an veränderte Marktbedingungen und die strukturierte Gewinnsicherung.

Hinweis: Eine Übersicht über das gesamte Format finden Sie hier. Die Playlist zur Video-Ausgabe dieses Formats finden Sie hier.

Neugierig geworden? Hier geht es direkt zur BISON App*

* Rechtlicher Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar noch sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Sie ersetzen nicht die selbständige, sorgfältige Prüfung und eingehende Analyse des Investments (Due Diligence), sowohl in Bezug auf seine Chancen als auch auf seine Risiken und ihre persönliche Tragbarkeit. Die Informationen stellen ausdrücklich keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder anderen Anlageprodukten dar. Die geäußerten Ansichten geben allein die Meinung des Autors wieder. Weder der Autor noch onvista haften für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die im Zusammenhang mit dem Inhalt des Artikels oder einem auf der Grundlage der darin enthaltenen Informationen getätigten Investment stehen.

* *Werbe-Disclaimer: Bei diesem Format handelt es sich um ein bezahltes Werbe-Format im Auftrag der BISON App der Gruppe Börse Stuttgart. Bei den angegebenen Links handelt es sich um Affiliate-Links, die speziell für dieses Format angelegt wurden. Für Kunden, die sich über diesen Link auf der BISON App registrieren, entstehen keine zusätzlichen Kosten. Weitere Informationen zum Produkt und rechtliche Hinweise zum Thema Datenschutz, Regulatorik und zu den allgemeinen Nutzungsbedingungen erfahren Sie direkt beim Anbieter.