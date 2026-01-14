Dax Chartanalyse 14.01.2026

Diese Tageskerze ist ein erstes Warnsignal für die Dax-Käufer

onvista · Uhr
Dax-Widerstand25.55025.500
Dax-Unterstützung24.78025.000

Dax-Rückblick:

Der Dax verschob erneut die längst überfällige Abwärtskorrektur nach dem steilen Anstieg der vergangenen Tage und kletterte nach den schwächer als erwartet ausgefallenen US-Konsumentenpreisen am gestrigen Nachmittag auf ein neues Allzeithoch im Bereich der 25.500 Punkte-Marke. Am frühen Abend ging es dann noch einmal gut 100 Punkte abwärts vom Tageshoch. Heute Vormittag ist der Index bislang auf Richtungssuche - weder Käufer noch Verkäufer können bislang entscheidende Akzente setzen.

Dax-Ausblick: 

Die gestrige Doji-Tageskerze ist ein erstes klares Warnsignal für die Käuferseite, was eine bevorstehende Korrektur anbelangt, ein prozyklisches Verkaufssignal ist diese Kerze jedoch noch nicht.

Eine Doji-Tageskerze ist eine Kerzenformation im Chart, bei der Eröffnungs- und Schlusskurs nahezu identisch sind. Der Kerzenkörper ist sehr klein, während die Dochte unterschiedlich lang sein können. Dieses Muster zeigt Unentschlossenheit im Markt: Käufer und Verkäufer halten sich die Waage. Eine Doji ist wichtig, weil sie häufig auf eine mögliche Trendwende oder eine Pause im bestehenden Trend hinweist, besonders wenn sie nach starken Auf- oder Abwärtsbewegungen auftritt.

Dennoch steigt nun zunehmend die Wahrscheinlichkeit einer größeren technischen Korrekturbewegung der steilen Rallybewegung seit dem 18. Dezember. Das Ziel dieser favorisierten Abwärtskorrektur für die kommenden Handelstage ist ein Test der Aufwärtstrendlinie (schwarz) im Tageschart im Bereich 24.800 bis 25.000 Punkte. Dort käme dann eventuell die Longseite wieder in Frage.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
