Videoanalyse 14.01.2026

Zalando gibt nach starker Phase leicht nach

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Nach kräftigen Gewinnen zeigt Zalando heute eine leichte Konsolidierung - ein normaler Schritt nach der vorherigen Stärke. Rückenwind kommt von Barclays: Die Analysten stuften die Aktie auf „Overweight“ hoch.

In der heutigen Videoanalyse ordnet Martin die Situation der Aktie ein.

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 12.01.2026
Trump kritisiert Exxon Mobil: Was Anleger jetzt wissen müssen12. Jan. · onvista
Trump kritisiert Exxon Mobil: Was Anleger jetzt wissen müssen
Videoanalyse 09.01.2026
Alphabet überholt Apple – aber es gibt auch Warnzeichen09. Jan. · onvista
Alphabet überholt Apple – aber es gibt auch Warnzeichen
Videoanalyse 09.01.2026
VW-Aktie: Hier würde ich meinen Stopp setzen09. Jan. · onvista
VW-Aktie: Hier würde ich meinen Stopp setzen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestrategie
Drei günstige Aktienmärkte, die 2026 einen Blick wert sindheute, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Alle Premium-News