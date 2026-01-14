Videoanalyse 14.01.2026
Zalando gibt nach starker Phase leicht nach
onvista · Uhr
Nach kräftigen Gewinnen zeigt Zalando heute eine leichte Konsolidierung - ein normaler Schritt nach der vorherigen Stärke. Rückenwind kommt von Barclays: Die Analysten stuften die Aktie auf „Overweight“ hoch.
In der heutigen Videoanalyse ordnet Martin die Situation der Aktie ein.
