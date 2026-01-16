Dax Chartanalyse 16.01.2026

Dax-Anleger warten auf neue Impulse

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.55025.500
Dax-Unterstützung24.78025.000

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte im gestrigen Handelsverlauf die angesprochene Widerstandszone um 25.500 Punkte nicht überwinden, es kam allerdings auch kein nennenswerter Verkaufsdruck auf. Heute morgen startete der Index zunächst erneut positiv und kletterte in den Bereich um 25.350 Punkte, wurde allerdings zügig erneut abverkauft und verlor mehr als 70 Punkte vom Tageshoch.

Dax-Ausblick: 

Trump führt seine Militäroperationen (siehe Venezuela) bevorzugt an Wochenenden durch. In Anbetracht der Lage im Iran und der verbalen Drohungen des US-Präsidenten in der ersten Wochenhälfte werden viele Marktteilnehmer einen möglichen Militärschlag gegen den Iran am kommenden Wochenende im Hinterkopf haben. Entsprechend scheint das Aufwärtspotenzial für den heutigen Handelstag eher begrenzt.

Das Chartbild im Dax-Future wird aktuell von einer Dreiecksformation (türkis) dominiert. Ein Ausbruch aus dieser Formation dürfte kurzfristig einen Bewegungsimpuls in Ausbruchsrichtung in der Größenordnung von 200-300 Punkten nach sich ziehen. Ein Ausbruch auf der Unterseite wird derzeit favorisiert, aufgrund des steilen Anstiegs zuvor. Bis dahin ist die Seitenlinie eine gute Option. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
