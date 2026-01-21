Dax startet unverändert in den Handel - Warten auf Impulse aus Davos

Nach dem zweitägigen Kursrutsch zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch Entspannung ab. Nachdem sich zuletzt die Unsicherheit wegen der Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump wieder verstärkt hat, warten Anleger gespannt auf dessen Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax knapp eine Stunde vor Handelsbeginn unverändert zum Xetra-Schlusskurs von 24.703 Punkten. "Börsianer sollten allerdings nicht davon ausgehen, dass Trump heute Beruhigungsversuche unternimmt", warnte der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

USA: Kräftige Verluste

Sorgen über einen neuen Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und Europa haben am Dienstag die US-Börsen schwer belastet. Die Androhung von Strafzöllen gegen europäische Staaten im Streit um Grönland schickte die wichtigsten Indizes nach einem feiertagsbedingt langen Wochenende auf Talfahrt. Die Gewinne seit Jahresbeginn sind weg. Der Dow Jones Industrial schloss 1,76 Prozent tiefer auf 48.488,59 Punkte und damit knapp über seinem wenig zuvor erreichten Tagestief.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.488 - 1,76 Prozent &P 500 6.796 - 2,06 Prozent Nasdaq 23.515 - 2,39 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Mit Spannung wird die Rede von US-Präsident Donald Trump in Davos erwartet. Er hatte am Wochenende mit Zolldrohungen gegen acht europäische Länder im Streit um Grönland für erhebliche Unsicherheit an den Märkten gesorgt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte nach der Schwäche am Vortag kurz vor dem Handelsende rund 0,4 Prozent ein. Der CSI-300-Index an Chinas Festlandsbörse legte zuletzt hingegen um 0,6 Prozent zu und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,1 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 52.774 - 0,41 Prozent Hang Seng 26.487 + 0,10 Prozent CSI 300 4.723 + 0,60 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,33 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,85 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,27 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 64,30 USD + 0,29 USD WTI 59,88 USD + 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 58 (42) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 404 (361) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 40 (37) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 299 (308) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 574 (587) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT AIXTRON AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 25,20 (13,50) EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX