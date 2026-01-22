Märkte heute
Gold-Ausblick 2026 – dazu AST SpaceMobile und Oklo
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Kontron, Ionos, Carl Zeiss Meditec, Volkswagen, Gold, Halliburton, Johnson & Johnson, Arm Holdings, AST SpaceMobile, Oklo.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Gold – neues Kursziel im Fokus
Große Investmenthäuser justieren ihre Erwartungen nach oben. Was hinter den optimistischeren Annahmen steckt und warum der Markt genau hinschaut.
AST SpaceMobile – falsche Sorgen?
Neue Projekte großer Namen sorgen für Diskussionen. Ein genauer Blick zeigt, warum das Geschäftsmodell klar abgegrenzt bleibt.
Oklo – Upgrade mit Signalwirkung
Ein frischer Analystenkommentar rückt den Fokus auf Umsetzbarkeit, Partnerqualität und langfristige Nachfrage aus dem Tech-Sektor.
