Märkte heute

Gold-Ausblick 2026 – dazu AST SpaceMobile und Oklo

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Kontron, Ionos, Carl Zeiss Meditec, Volkswagen, Gold, Halliburton, Johnson & Johnson, Arm Holdings, AST SpaceMobile, Oklo.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Gold – neues Kursziel im Fokus

Große Investmenthäuser justieren ihre Erwartungen nach oben. Was hinter den optimistischeren Annahmen steckt und warum der Markt genau hinschaut.

AST SpaceMobile – falsche Sorgen?

Neue Projekte großer Namen sorgen für Diskussionen. Ein genauer Blick zeigt, warum das Geschäftsmodell klar abgegrenzt bleibt.

Oklo – Upgrade mit Signalwirkung

Ein frischer Analystenkommentar rückt den Fokus auf Umsetzbarkeit, Partnerqualität und langfristige Nachfrage aus dem Tech-Sektor.  

