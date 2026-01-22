Märkte heute

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Gold – neues Kursziel im Fokus

Große Investmenthäuser justieren ihre Erwartungen nach oben. Was hinter den optimistischeren Annahmen steckt und warum der Markt genau hinschaut.

AST SpaceMobile – falsche Sorgen?

Neue Projekte großer Namen sorgen für Diskussionen. Ein genauer Blick zeigt, warum das Geschäftsmodell klar abgegrenzt bleibt.

Oklo – Upgrade mit Signalwirkung

Ein frischer Analystenkommentar rückt den Fokus auf Umsetzbarkeit, Partnerqualität und langfristige Nachfrage aus dem Tech-Sektor.