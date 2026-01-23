Dax zum Wochenschluss kaum verändert erwartet
Frankfurt, 23. Jan (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert in den Handel starten.
Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 1,2 Prozent höher bei 24.856,47 Punkten geschlossen. Auch an der Wall Street ging es bergauf. Für gute Stimmung an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks sorgte die jüngste Entspannung im US-Streit um Grönland.
In den Fokus rückt zum Wochenschluss die Hoffnung auf Fortschritte in den Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine. Russland hat nach Gesprächen mit US-Gesandten einem trilateralen Treffen mit den USA und der Ukraine noch am Freitag in Abu Dhabi offiziell zugestimmt. Zudem sei ein separates Treffen zu Wirtschaftsfragen zwischen dem US-Gesandten Steve Witkoff und dem Chef des russischen Staatsfonds RDIF, Kirill Dmitrijew, vereinbart worden. Die vorangegangenen Gespräche von Präsident Wladimir Putin mit den US-Gesandten in Moskau seien konstruktiv gewesen.
Im Fokus bei den Konjunkturdaten stehen die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie und den Dienstleistungssektor in Deutschland und der Euro-Zone.
Auf der Unternehmensseite könnte BASF für Gesprächsstoff sorgen. Der Chemiekonzern hat im Krisenjahr 2025 einen Ergebniseinbruch erlitten und seine eigene Prognose verfehlt.
Schlusskurse europäischer Stand
Aktien-Indizes und
-Futures am Donnerstag
Dax 24.856,47
EuroStoxx50 5.956,17
EuroStoxx50-Future 5.978,00
----------
Schlusskurse der Stand Veränderung in
US-Indizes am Donnerstag Prozent
Dow Jones 49.384,01 +0,6%
Nasdaq
S&P 500 6.913,35 +0,5%
----------
Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in
Freitag Uhr Prozent
Nikkei 53.827,42 +0,3%
Shanghai 4.139,88 +0,4%
Hang Seng 26.717,76 +0,3%
