Dax zum Wochenschluss kaum verändert erwartet

Frankfurt, 23. Jan (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert in den ⁠Handel starten.

Am ‍Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 1,2 Prozent höher bei 24.856,47 Punkten geschlossen. Auch an der ‌Wall Street ging es bergauf. Für gute Stimmung an den Börsen dies- ‍und jenseits des Atlantiks sorgte die jüngste Entspannung im US-Streit um Grönland.

In den Fokus rückt zum Wochenschluss die Hoffnung auf Fortschritte in den Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine. Russland hat nach Gesprächen ‍mit US-Gesandten einem trilateralen Treffen ⁠mit den USA und der Ukraine noch am Freitag in Abu Dhabi offiziell zugestimmt. Zudem sei ein separates ‍Treffen zu Wirtschaftsfragen zwischen dem US-Gesandten Steve Witkoff und dem Chef des russischen Staatsfonds ⁠RDIF, Kirill Dmitrijew, vereinbart worden. Die vorangegangenen Gespräche von Präsident Wladimir Putin mit den US-Gesandten in Moskau seien konstruktiv gewesen.

Im Fokus bei ‍den Konjunkturdaten stehen die ‌Einkaufsmanagerindizes für die Industrie und den Dienstleistungssektor in Deutschland und der Euro-Zone.

Auf der Unternehmensseite könnte BASF für Gesprächsstoff sorgen. Der Chemiekonzern hat im Krisenjahr 2025 einen Ergebniseinbruch erlitten und seine eigene Prognose verfehlt.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 24.856,47

EuroStoxx50 5.956,17

EuroStoxx50-Future 5.978,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 49.384,01 +0,6%

Nasdaq

S&P 500 6.913,35 +0,5%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 53.827,42 +0,3%

Shanghai 4.139,88 +0,4%

Hang Seng 26.717,76 +0,3%

