Euro steigt nach Japan-Sorgen auf neues Jahreshoch

Vergangene Woche hatte ich hier an dieser Stelle gefragt "Wird das Grönland-Problem in Davos gelöst?". Die Frage kann mittlerweile mit "Jawohl" beantwortet werden. Seit der Rede von Donald Trump in Davos am Mittwochnachmittag ist das Thema "Grönland" kaum noch ein Thema für den Markt, dafür dominiert "Japan" mittlerweile die Schlagzeilen und hinterlässt deutliche Spuren, vor allem am Devisenmarkt.

So startete die europäische Einheitswährung mit einer Aufwärtskurslücke zum Dollar in die neue Handelswoche und notierte am Mittag zeitweise gut 130 Pips über dem Tagestief vom vergangenen Freitag. Was steht in der bevorstehenden Woche an?

Ausblick:

Das Highlight der kommenden Handelswoche wäre ohne Zweifel der Zinsentscheid der US-Notenbank und die anschließende Pressekonferenz von und mit Jerome Powell am Mittwochabend. Allerdings wird aktuell mit knapp 98 prozentiger Wahrscheinlichkeit laut dem Fed Watch Tool keine Zinsänderung erwartet, zudem dominiert der starke Zinsanstieg in Japan und eine bevorstehende Intervention der Federal Reserve und der Bank of Japan aktuell ganz klar die Schlagzeilen. So dürften auch die US-Produzentenpreise am Freitagnachmittag keine größere Rolle spielen in der aktuellen Gemengelage.

Charttechnischer Ausblick:

Mit dem Ausbruch über die 1,18er Marke und damit auf ein neues Jahreshoch haben die Käufer nun endgültig wieder das Kommando übernommen. Oberhalb von 1,18 Dollar muss tendenziell mit einer Trendfortsetzung Richtung 1,19 Dollar und höher gerechnet werden. Auf Grund der aktuell sehr hohen Volatilität sollten Händler ihre Positionsgrößen entsprechend anpassen.

Montag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Dienstag: Zeitpunkt offen: Trump-Rede im Weißen Haus

Mittwoch: 20 Uhr US-Zinsentscheid, 20:30 Uhr Pressekonferenz

Donnerstag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Freitag: 14:30 Uhr US-Produzentenpreise

