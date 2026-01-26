W​e​r​b​u​n​g von
UniCredit Bank GmbH

Silber über 100 USD: Die Rally kennt kein Ende

UniCredit · Uhr
Artikel teilen:
Silber hat in den vergangenen Tagen einen außergewöhnlich starken Preisschub erlebt. Aktuell liegt der Spotpreis bei rund 110 US‑Dollar je Feinunze, nachdem Silber am 19. Januar noch um 94 US‑Dollar/oz gehandelt hatte. Das entspricht einem Anstieg von rund 20% binnen einer Woche. Besonders markant war der Durchbruch über 100 US‑Dollar/oz, der in der internationalen Berichterstattung als historischer Meilenstein hervorgehoben wurde.

Warum Zinssenkungen für Silber relevant sind

Silber gehört – wie Gold – zu den nicht verzinslichen Anlagen. In einem Umfeld sinkender (oder erwarteter sinkender) Zinsen fallen die Opportunitätskosten, weil Alternativen wie Anleihen tendenziell weniger laufende Rendite bieten. Genau dieser Mechanismus wird in marktüblichen Erklärungen für Edelmetallbewegungen betont: Niedrigere Zinsen erhöhen die relative Attraktivität von Edelmetallen, die keinen Coupon zahlen. In der aktuellen Marktphase taucht dieser Zusammenhang explizit in den Nachrichten auf: Reuters stellt die Edelmetallrally in den Kontext von Zinssenkungserwartungen in den USA und geopolitischer Unsicherheit.

Fundamentaler Hintergrund: Defizite und Rekord‑Industrienachfrage

Die kurzfristige Dynamik trifft auf einen strukturellen Rahmen, der seit Jahren von einer angespannten Angebots‑/Nachfragesituation geprägt ist. Der World Silver Survey 2025 (Silver Institute/Metals Focus) weist für 2024 ein Marktdefizit von 148,9 Mio. Unzen aus. Gleichzeitig wird eine industrielle Nachfrage von 680,5 Mio. Unzen als Rekordwert genannt – ein Treiber, der in den vergangenen Jahren immer wieder als Stabilisator des Silbermarktes galt.

Innerhalb der Industrie spielt Photovoltaik eine zentrale Rolle: Der Survey beziffert den PV‑Bedarf 2024 auf 197,6 Mio. Unzen. Auf der Angebotsseite nennt der Bericht eine Minenproduktion von 819,7 Mio. Unzen sowie Recycling von 193,9 Mio. Unzen. Diese Kombination aus hoher industrieller Nachfrage und nur moderat wachsendem Angebot ist ein wesentlicher Grund, warum der Markt wiederholt Defizite ausweist.

Historischer Kontext

Der Blick in die Historie zeigt, dass Silber immer wieder zu ausgeprägten Preisspitzen neigt – mit entsprechend hoher Volatilität.

1980 („Silver Thursday“) – der Extremfall:
Im Umfeld der Hunt‑Brothers‑Episode stieg Silber bis auf knapp unter 50 US‑Dollar/oz. Danach folgte ein dramatischer Einbruch, der als „Silver Thursday“ in die Marktgeschichte einging.

2011 – zweite große Spitze:
Ende April 2011 erreichte Silber erneut extreme Niveaus. Datenzusammenstellungen zeigen intraday Werte wieder knapp unter 50 US‑Dollar/oz, bevor der Markt später deutlich zurücksetzte.

Diese historischen Beispiele sind keine Prognose – aber sie zeigen, warum Silber in trendstarken Phasen häufig als besonders volatil gilt und warum starke Aufwärtsbewegungen in der Vergangenheit nicht selten von kräftigen Gegenbewegungen begleitet wurden.

Silber Monatschart

Betrachtungszeitraum: 01.01.1971– 26.01.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingview.com

Charttechnisches Bild

Technisch notiert Silber klar oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte. Aktuell liegt die 100‑Tage‑Linie bei 58 US‑Dollar und die 200‑Tage‑Linie bei 46 US‑Dollar. Gleichzeitig wurde der RSI (14) mit rund 80 als überkauft ausgewiesen.
Damit ist das kurzfristige Momentum hoch und das Trendbild positiv, während der Indikatorzustand eine stark beschleunigte Bewegung signalisiert.

Tageschart

Betrachtungszeitraum: 27.01.2025– 26.01.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingview.com

Tradingmöglichkeiten

Call Optionsschein auf Silber

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Omega Laufzeit
Silber UN2TTY 15,91 109,514 USD 3,03 18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.01.2026; 14:45 Uhr

Put Optionsschein auf Silber

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Omega Laufzeit
Silber UN2TUP 2,690 109,514 USD 3,06 18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.01.2026; 14:45 Uhr

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
Silberpreis

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktorgestern, 19:58 Uhr · onvista
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor
Edelmetallrally
Rheinmetall auch im All? Gold und Micron im Fokusheute, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Edelmetall
Goldpreis springt auf Rekordhoch von über 5000 Dollarheute, 06:59 Uhr · Reuters
Goldpreis springt auf Rekordhoch von über 5000 Dollar
Dax Tagesrückblick 23.01.2026
Dax beendet Woche mit kleinem Plus - Silber knackt 100-Dollar-Marke23. Jan. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 22.01.2026
Dax holt nach Zoll-Absage wieder auf - Gold kratzt an 4.900-Dollar-Marke22. Jan. · onvista
Dax holt nach Zoll-Absage wieder auf - Gold kratzt an 4.900-Dollar-Marke
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktorgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzegestern, 08:43 Uhr · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News