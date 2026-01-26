Dax Chartanalyse 26.01.2026

Unterhalb dieser Marke drohen Rücksetzer im Dax

onvista · Uhr
Dax-Widerstand25.00024.900
Dax-Unterstützung24.40024.600

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte die angesprochene Konsolidierungsformation vor dem Wochenende nicht mehr auf der Oberseite hin auflösen. Zum Wochenstart konnte der Index seine recht großen vorbörslichen Verluste am Morgen zunächst egalisieren, im Bereich der 24.900er Marke kam der Index allerdings nicht mehr weiter.

Dax-Ausblick: 

Der Xetra-Dax wurde nun mehrfach im Bereich der 24.900er-Marke zurückgewiesen. In diesem Bereich hat sich somit ein signifikanter Horizontalwiderstand ausgebildet. Zudem notiert der kurzfristige Abwärtstrend im Stundenchart in dieser Zone (Linie schwarz im Chart unten).

Entsprechend ist unterhalb der Marke von 24.900 Punkten der Weg des geringsten Widerstands zunächst wieder südwärts Richtung 24.600 Punkte und potenziell sogar 24.400 Punkte (grün im Chart). Erst ein Stundenschlusskurs oberhalb von 24.900 Punkten würde dieses kurzfristig präferierte Szenario für den Dax beenden.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY8TB8) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 26.01.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.410,33 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU60PU) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 26.01.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.385,60 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

