Unterhalb dieser Marke drohen Rücksetzer im Dax

Dax-Widerstand 25.000 24.900 Dax-Unterstützung 24.400 24.600

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte die angesprochene Konsolidierungsformation vor dem Wochenende nicht mehr auf der Oberseite hin auflösen. Zum Wochenstart konnte der Index seine recht großen vorbörslichen Verluste am Morgen zunächst egalisieren, im Bereich der 24.900er Marke kam der Index allerdings nicht mehr weiter.

Dax-Ausblick:

Der Xetra-Dax wurde nun mehrfach im Bereich der 24.900er-Marke zurückgewiesen. In diesem Bereich hat sich somit ein signifikanter Horizontalwiderstand ausgebildet. Zudem notiert der kurzfristige Abwärtstrend im Stundenchart in dieser Zone (Linie schwarz im Chart unten).

Entsprechend ist unterhalb der Marke von 24.900 Punkten der Weg des geringsten Widerstands zunächst wieder südwärts Richtung 24.600 Punkte und potenziell sogar 24.400 Punkte (grün im Chart). Erst ein Stundenschlusskurs oberhalb von 24.900 Punkten würde dieses kurzfristig präferierte Szenario für den Dax beenden.