Märkte heute

Puma, Microsoft, Zoom: Strategiewechsel, Chips & Milliarden-Option

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: OHB, Traton, Puma, GEA Group, Gold, UnitedHealth, CoreWeave, Alphabet, Salesforce, Microsoft und Zoom.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Puma: Einstieg mit Signalwirkung

Ein neuer Großaktionär verändert die Eigentümerstruktur – und könnte strategisch mehr bewegen als nur Zahlen. Welche Optionen sich für Puma eröffnen und wo die Risiken liegen.

Microsoft: KI-Hardware aus eigener Entwicklung

Mit einem eigenen Beschleunigerchip stärkt Microsoft die Kontrolle über seine KI-Infrastruktur. Was das für die Themen Kosten, Skalierung und Abhängigkeiten bedeutet.

Zoom: Anthropic als stiller Werttreiber

Ein frühes Investment rückt Zoom plötzlich ins Rampenlicht. Wie stark der Einfluss auf die Bewertung sein könnte – und warum der Markt genauer hinschaut.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
Microsoft
Alphabet A
Puma
UnitedHealth
Salesforce
Alphabet C
OHB
CoreWeave
TRATON
GEA Group
GEA
Option

Das könnte dich auch interessieren

Edelmetallrally
Rheinmetall auch im All? Gold und Micron im Fokusgestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News