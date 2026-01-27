Puma, Microsoft, Zoom: Strategiewechsel, Chips & Milliarden-Option
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: OHB, Traton, Puma, GEA Group, Gold, UnitedHealth, CoreWeave, Alphabet, Salesforce, Microsoft und Zoom.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Puma: Einstieg mit Signalwirkung
Ein neuer Großaktionär verändert die Eigentümerstruktur – und könnte strategisch mehr bewegen als nur Zahlen. Welche Optionen sich für Puma eröffnen und wo die Risiken liegen.
Microsoft: KI-Hardware aus eigener Entwicklung
Mit einem eigenen Beschleunigerchip stärkt Microsoft die Kontrolle über seine KI-Infrastruktur. Was das für die Themen Kosten, Skalierung und Abhängigkeiten bedeutet.
Zoom: Anthropic als stiller Werttreiber
Ein frühes Investment rückt Zoom plötzlich ins Rampenlicht. Wie stark der Einfluss auf die Bewertung sein könnte – und warum der Markt genauer hinschaut.
