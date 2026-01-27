Puma, Microsoft, Zoom: Strategiewechsel, Chips & Milliarden-Option

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Puma: Einstieg mit Signalwirkung

Ein neuer Großaktionär verändert die Eigentümerstruktur – und könnte strategisch mehr bewegen als nur Zahlen. Welche Optionen sich für Puma eröffnen und wo die Risiken liegen.

Microsoft: KI-Hardware aus eigener Entwicklung

Mit einem eigenen Beschleunigerchip stärkt Microsoft die Kontrolle über seine KI-Infrastruktur. Was das für die Themen Kosten, Skalierung und Abhängigkeiten bedeutet.

Zoom: Anthropic als stiller Werttreiber

Ein frühes Investment rückt Zoom plötzlich ins Rampenlicht. Wie stark der Einfluss auf die Bewertung sein könnte – und warum der Markt genauer hinschaut.