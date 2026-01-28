Bitcoin: Deshalb stiehlt Gold & Silber Krypto die Show - Monatsrückblick Januar mit@Bitcoin2Go

► So kannst Du bei uns Kryptowährungen handeln:

Im neuen Monatsrückblick analysieren Mirco Recksiek von Bitcoin2Go und Richard „Richy“ Dittrich von der Boerse Stuttgart Group den Start ins Jahr 2026 und erklären, warum der Januar weniger von Krypto selbst, sondern vor allem von geopolitischen und makroökonomischen Entwicklungen geprägt war.



Der Jahresauftakt fühlte sich für viele Krypto-Anleger zunächst verhalten an: Während Gold und Silber zulegen und klassische Märkte von einer stärkeren Sicherheitsorientierung profitieren, bewegt sich Bitcoin weiter seitwärts. Mirco und Richy legen dar, warum Bitcoin aktuell schwer einzuordnen ist – weder klarer Risiko-Asset noch klassischer Safe Haven – und weshalb vertraute Zusammenhänge mit Aktien, Edelmetallen oder der Geldmenge derzeit nicht wie gewohnt greifen.



Außerdem geht es um politische Unsicherheiten in den USA, mögliche neue Zölle, einen drohenden Government Shutdown sowie die Rolle Japans im globalen Finanzsystem. Themen wie Geldentwertung, Staatsverschuldung und Vertrauensverlust in Fiat-Währungen rücken dabei immer stärker in den Fokus.



Zum Abschluss richten Mirco und Richy den Blick nach vorn: Welche Chancen ergeben sich durch Tokenisierung, die fortschreitende Adaption institutioneller Akteure und Infrastruktur-Projekte wie Chainlink? Bleibt der Kryptomarkt zunächst in der Warteschleife – oder ist diese Phase ein weiterer Zwischenschritt auf dem Weg zur nächsten Wachstumsphase? Das und vieles mehr erfahrt ihr im Video. Viel Spaß!



