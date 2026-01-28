Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.01.2026

onvista · Uhr
Dividenden-AristokratenE-MobilitätBatterienKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 28. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AmphenolBericht Geschäftsjahr 2025
ASML HoldingBericht Geschäftsjahr 2025
AT&TBericht Geschäftsjahr 2025
CelesticaBericht Geschäftsjahr 2025
DanaherBericht Geschäftsjahr 2025
GE VernovaBericht Geschäftsjahr 2025
IBMBericht Geschäftsjahr 2025
Lam ResearchBericht 2. Quartal 2026
Meta Platforms (ehem. Facebook)Bericht Geschäftsjahr 2025
MicrosoftBericht 2. Quartal 2026
ServiceNowBericht Geschäftsjahr 2025
StarbucksBericht 1. Quartal 2026
TeslaBericht Geschäftsjahr 2025
TevaBericht Geschäftsjahr 2025
Waste ManagementBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Microsoft
Tesla
ASML
Meta
ServiceNow
IBM
Lam Research
Amphenol
Waste Management
GE Vernova
AT&T
Danaher
Starbucks
Celestica
Teva

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.01.2026gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.01.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.01.202622. Jan. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.01.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.01.202626. Jan. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.01.2026
US-Elektroautobauer
Tesla: Kein nennenswerter Stellenabbau im deutschen Werk21. Jan. · dpa-AFX
Tesla: Kein nennenswerter Stellenabbau im deutschen Werk
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Rally von Gold und Silber
"Wir sind schon in der Übertreibung"heute, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News