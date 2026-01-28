Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.01.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 28. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Amphenol
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|ASML Holding
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|AT&T
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Celestica
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Danaher
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|GE Vernova
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|IBM
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Lam Research
|Bericht 2. Quartal 2026
|Meta Platforms (ehem. Facebook)
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Microsoft
|Bericht 2. Quartal 2026
|ServiceNow
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Starbucks
|Bericht 1. Quartal 2026
|Tesla
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Teva
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Waste Management
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
