Herr Fritsch, die Preise von Gold und Silber erreichen fast täglich neue Rekorde. Wie gesund sind diese Preisbewegungen noch?

Carsten Fritsch: Wir bewegen uns hier in der Tat schon in Preisregionen und in einem Tempo, bei dem von Übertreibungen gesprochen werden kann. Ein gewisses Risiko von Preisrückschlägen ist da – sieht man sich Momentum-Indikatoren wie den Relative-Stärke-Index (RSI) an, der für Gold und Silber bei über 80 notiert, ist das ein Warnsignal. Bei einem RSI von mehr als 70 gilt ein Markt schon als überkauft.