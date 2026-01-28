Interview zur Rally von Gold und Silber

"Wir sind schon in der Übertreibung"

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Die Rally von Gold und Silber hat sich nochmal beschleunigt. Im Interview erklärt Marktexperte Carsten Fritsch, bei welchen Szenarien du nun mit größeren Rückschlägen rechnen musst.

Jemand verstaut Goldbarren in einem Tresor.
Quelle: Adobe.com/TSViPhoto

Herr Fritsch, die Preise von Gold und Silber erreichen fast täglich neue Rekorde. Wie gesund sind diese Preisbewegungen noch?

Carsten Fritsch: Wir bewegen uns hier in der Tat schon in Preisregionen und in einem Tempo, bei dem von Übertreibungen gesprochen werden kann. Ein gewisses Risiko von Preisrückschlägen ist da – sieht man sich Momentum-Indikatoren wie den Relative-Stärke-Index (RSI) an, der für Gold und Silber bei über 80 notiert, ist das ein Warnsignal. Bei einem RSI von mehr als 70 gilt ein Markt schon als überkauft.

