Meta toppt Erwartungen – Aktie dreht ins Plus

Die Facebook-Mutter Meta hat am Mittwochabend Zahlen vorgelegt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Im Schlussquartal des Jahres 2025 verbuchte der Konzern einen Umsatz von 59,9 Milliarden Dollar, 24 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Netto verdiente Meta 8,88 Dollar je Aktie; ein Plus von elf Prozent. 

Beide Zahlen lagen über den Erwartungen. Die Prognosen der Analysten hatten bei 58,5 Milliarden US-Dollar beim Umsatz und 8,18 Dollar Gewinn je Aktie gelegen. Im Schlussquartal 2024 hatte Meta 48,4 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaftet, wovon je Aktie 8,02 Dollar Gewinn blieben.

In einer ersten Reaktion im nachbörslichen US-Handel ging es mit dem Kurs zunächst unter die Marke von 650 Dollar, ehe er wieder in den positiven Bereich drehte und über 700 Dollar stieg. Den Handel beendet hatte die Meta-Aktie dazwischen bei einem Kurs von 669 Dollar. Zuletzt notierte sie im Vergleich dazu rund fünf Prozent im Plus. 

Als Mitglied der sogenannten „Magnificent Seven“ gehört Meta zu den beliebtesten Titeln am US-Aktienmarkt. Außerdem setzt der Konzern, wie viele seiner Wettbewerber, massiv auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI), wenngleich noch unklar ist, wie rentabel diese Investments für Meta sind. Den Großteil seines Umsatzes macht der Betreiber von sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram mit Werbung.

Nichtsdestotrotz will Meta weiterhin Milliarden in KI investieren. Für 2025 strebt Meta insgesamt Kapitalinvestitionen von 70 bis 72 Milliarden US-Dollar an. Analysten erwarten, dass es 2026 sogar über 110 Milliarden Dollar sein werden.

Trotz des Booms um KI rutschte Metas Aktienkurs in den vergangenen Monaten ab. Von einem Hoch von 796 Dollar im September ging es bis zuletzt auf 672 Dollar nach unten. Auf Jahressicht hat sich die Aktie unterdessen praktisch nicht bewegt.

