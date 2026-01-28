Videoanalyse 28.01.2026

Seagate-Aktie zieht weiter an: Was Anleger jetzt wissen sollten

onvista · Uhr
Der Aktie des Speicherhersteller Seagate ist heute zweistellig im Plus. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz um 22 Prozent und den Gewinn um 53 Prozent.

Wie die Aktie aktuell dasteht, zeigt Martin in der heutigen Videoanalyse.

Seagate Technology

