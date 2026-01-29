Tesla, Microsoft, Meta: Zahlen, Erwartungen und die große KI-Frage

Märkte heute

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: SAP, Deutsche Bank, ASML, MP Materials, Celestica, IBM, ServiceNow, Lam Research, Tesla, Microsoft, Meta.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Tesla: Zahlen und Richtungsfragen

Gewinn besser als erwartet, Umsatz rückläufig – und dennoch blickt der Markt nach vorn. Wie passen Margen, Investitionen und die große Robotik-Story zusammen?

Microsoft: Starkes Quartal, skeptische Anleger

Cloud und Azure wachsen weiter, doch die Aktie reagiert verhalten. Warum gute Zahlen allein nicht mehr ausreichen – und was der Markt jetzt sehen will.

Meta: Werbung liefert, KI fordert

Rekordumsätze im Kerngeschäft, wachsende Nutzerzahlen – gleichzeitig steigen die Investitionen kräftig. Wo liegt die Balance zwischen Vision und Profitabilität?  

adidas
Alphabet A
Meta
Lufthansa
Coinbase
Salesforce
Alphabet C
PepsiCo
PVA TePla
Zscaler
Philip Morris
Interactive Brokers

