Märkte heute
Tesla, Microsoft, Meta: Zahlen, Erwartungen und die große KI-Frage
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: SAP, Deutsche Bank, ASML, MP Materials, Celestica, IBM, ServiceNow, Lam Research, Tesla, Microsoft, Meta.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Tesla: Zahlen und Richtungsfragen
Gewinn besser als erwartet, Umsatz rückläufig – und dennoch blickt der Markt nach vorn. Wie passen Margen, Investitionen und die große Robotik-Story zusammen?
Microsoft: Starkes Quartal, skeptische Anleger
Cloud und Azure wachsen weiter, doch die Aktie reagiert verhalten. Warum gute Zahlen allein nicht mehr ausreichen – und was der Markt jetzt sehen will.
Meta: Werbung liefert, KI fordert
Rekordumsätze im Kerngeschäft, wachsende Nutzerzahlen – gleichzeitig steigen die Investitionen kräftig. Wo liegt die Balance zwischen Vision und Profitabilität?
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Märkte heuteSK Hynix im KI-Schub – ASML überzeugt, Seagate blickt weit vorausgestern, 12:57 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsBullische Chartformation bei dieser Dax-Aktie - kommt der Ausbruch?heute, 15:30 Uhr · onvista
Interview zur Edelmetallrally"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista