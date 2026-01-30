Apple mit Rekordquartal, SanDisk mit KI-Dynamik, Mastercard wächst weiter

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Mastercard – Starkes Quartal, klarer Wachstumsmotor

Mastercard legt ein überzeugendes Zahlenwerk vor. Konsum- und Unternehmensausgaben zeigen sich robust, während margenstarke Zusatzservices weiter an Bedeutung gewinnen. Auch der Blick nach vorn bleibt konstruktiv, trotz einzelner dämpfender Effekte.

SanDisk – Speicher-Nachfrage auf neuem Niveau

SanDisk profitiert spürbar von der dynamischen Entwicklung rund um KI und Rechenzentren. Margen, Umsatz und Ausblick signalisieren eine neue Ertragsdimension. Strategische Entscheidungen sollen zusätzlich Stabilität und Planungssicherheit bringen.

Apple – Rekordquartal mit globaler Breite

Apple meldet das stärkste Quartal der Unternehmensgeschichte. Wachstum kommt aus mehreren Regionen und Segmenten, während Services weiter an Gewicht gewinnen. Gleichzeitig bleiben Lieferketten und Kosten ein zentrales Thema für die kommenden Monate.