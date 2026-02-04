Dax Chartanalyse 04.02.2026

25.000er-Marke hält nicht: Dax droht abzudriften

onvista · Uhr
Dax-Widerstand25.00025.100
Dax-Unterstützung24.40024.200

Dax-Rückblick:

Nach der starken Eröffnung am Morgen brachte der Dax die gestern Vormittag ("Dax hat nach steilem Anstieg Korrekturbedarf") avisierte Abwärtskorrektur "bis auf 24.800" Punkte - zeitweise fiel der Index gestern sogar unter 24.700 Punkte zurück, bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Heute Vormittag zeigt sich dann zunächst ein ähnliches Bild - die positive Eröffnung wurde zügig wieder abverkauft und der Index drehte ins Minus.

Dax-Ausblick: 

Ein Blick auf den Tageschart unten zeigt für die vergangenen beiden Wochen eine Handelsspanne im Bereich 24.400 auf der Unter- und 25.000 Punkte auf der Oberseite. Erst gestern war der Index erneut an der runden 25.000er-Marke gescheitert - der kurze Ausflug darüber heute Morgen war schnell wieder dahin.

Neues größeres Aufwärtspotenzial entsteht daher erst wieder bei einem Tages-Schlusskurs oberhalb von 25.000 Punkten. Bis dahin muss nun zunächst tendenziell mit einem erneuten Abdriften Richtung 24.400 Punkte gerechnet werden. Wird diese Marke unterboten, drohen sogar größere Abgaben zurück unter 24.000 Punkte. Von der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte zumindest keine Unterstützung kommen - Marktbeobachter rechnen für den morgigen Entscheid damit, dass die Leitzinsen konstant bleiben.

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7SUA) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 04.02.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.291,36 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU6YZU) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 04.02.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.237,88 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

