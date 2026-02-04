Videoanalyse 04.02.2026
Kurssturz bei Novo Nordisk - noch hält eine wichtige Unterstützung
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Viele Anleger hofften bei Novo Nordisk nach immensen Kursverlusten auf eine Trendwende. Diese Hoffnungen zerstreute der Konzern nun vorerst - den der dänische Pharmahersteller stellte für das laufende Jahr deutlich sinkende Umsätze in Aussicht. Die Aktie rutschte daraufhin um rund ein Fünftel ab.
Schlimmer noch: Der Chart zeigt nun einen Fehlausbruch an, sagt Börsenexperte Martin. Allerdings zeigt der Abverkauf ebenso, wo bei Novo Nordisk eine wichtige Unterstützung liegt. Wenn du wissen willst, wo diese liegt und warum die Aktie doch noch interessant bleiben könnte, dann schau dir Martins Videoanalyse an.
PharmakonzernNovo Nordisk gibt mauen Ausblick - Aktie rutscht steil abgestern · 18:13 Uhr · onvista
