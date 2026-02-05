Dax-Widerstand 25.000 25.100 Dax-Unterstützung 24.400 24.200

Dax-Rückblick:

Nach der gestrigen Betrachtung ("25.000er-Marke hält nicht: Dax droht abzudriften") gab der Dax erwartungsgemäß weiter nach und driftete "Richtung 24.400 Punkte" ab. Das bisherige Tagestief am Vormittag lag bei 24.437 Punkten, nachdem sich der Xetra-Dax am Morgen nur kurz oberhalb von 24.600 Punkten halten konnte.

Dax-Ausblick:

Nachdem die 24.400er Marke annähernd erreicht wurde, steigen nun die Chancen auf eine größere Gegenbewegung nach oben, das Chance-Risiko-Profil für neue Shortpositionen ist auf dem aktuellen Kursniveau zunehmend unattraktiv - der Index hat seinen Zielbereich auf der Unterseite erst einmal abgearbeitet.

Sollte der Abwärtstrendkanal im Stundenchart am Nachmittag im Rahmen des EZB-Entscheids entscheidend überwunden werden können, steht schnell wieder der Bereich 24.800 bis 24.950 Punkte auf der Agenda. Erst ein Bruch der 24.400er Marke macht die Shortseite kurzfristig wieder attraktiv.