Dax Chartanalyse 05.02.2026

Dax setzt vor EZB-Entscheid zurück

onvista · Uhr
Dax-Widerstand25.00025.100
Dax-Unterstützung24.40024.200

Dax-Rückblick:

Nach der gestrigen Betrachtung ("25.000er-Marke hält nicht: Dax droht abzudriften") gab der Dax erwartungsgemäß weiter nach und driftete "Richtung 24.400 Punkte" ab. Das bisherige Tagestief am Vormittag lag bei 24.437 Punkten, nachdem sich der Xetra-Dax am Morgen nur kurz oberhalb von 24.600 Punkten halten konnte.

Dax-Ausblick: 

Nachdem die 24.400er Marke annähernd erreicht wurde, steigen nun die Chancen auf eine größere Gegenbewegung nach oben, das Chance-Risiko-Profil für neue Shortpositionen ist auf dem aktuellen Kursniveau zunehmend unattraktiv - der Index hat seinen Zielbereich auf der Unterseite erst einmal abgearbeitet.

Sollte der Abwärtstrendkanal im Stundenchart am Nachmittag im Rahmen des EZB-Entscheids entscheidend überwunden werden können, steht schnell wieder der Bereich 24.800 bis 24.950 Punkte auf der Agenda. Erst ein Bruch der 24.400er Marke macht die Shortseite kurzfristig wieder attraktiv.

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7URW) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 05.02.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.006,20 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU01DK) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 05.02.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.834,63 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

