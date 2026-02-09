Die Erholung des Dax geht zum Wochenstart in die Fortsetzung. Mit den internationalen Börsen im Rücken stieg der Dax im frühen Montagshandel um 0,4 Prozent auf 24.841 Punkte. Der deutsche Leitindex knüpfte an seine Freitagsgewinne an und machte einen Schritt zurück zur 25.000-Punkte-Marke. Noch am Donnerstag hatte er mit 24.272 Punkten dicht an seinem Jahrestief gestanden.

"Der Dax befindet sich mitten in einer technischen Erholung, und es muss sich erst noch zeigen, ob die Arbeitsmarktdaten am Mittwoch und die Inflationszahlen am Freitag aus den USA ausreichen, um den Widerstand bei 25.000 Punkten nach oben zu durchbrechen", schrieb am Morgen Experte Jochen Stanzl von der Consors Bank. Vor den geldpolitischen Signalen aus den USA sind die Vorgaben am Montag zunächst einmal positiv. In Tokio schnellte der Nikkei-225 nach dem Wahlsieg der Regierungspartei sogar auf ein Rekordhoch.

Rheinmetall waren mit einem Zugewinn von knapp zwei Prozent größter Gewinner im deutschen Leitindex, zusammen mit der Commerzbank-Aktie. Schwächster Titel war Fresenius Medical Care mit einem Abschlag von zwei Prozent.

Auto1-Aktien stabilisieren sich

Die zuletzt schwachen Aktien von Auto1 haben sich am Montag stabilisiert. Die Papiere des Online-Gebrauchtwagenhändlers zogen am Vormittag um rund ein halbes Prozent an auf 24,60 Euro. Am Freitag hatten sie mit 24 Euro zwischenzeitlich ihr Jahrestief erreicht nach über 20 Prozent Minus seit Mitte Januar.

Analyst James Tate von Goldman Sachs beruhigte die Anleger am Montag hinsichtlich ihrer KI-Sorgen und auch der möglichen Konkurrenz durch Amazon Autos. Beide Aspekte seien eher ein Problem für Betreiber von reinen Verkaufsportalen. Auto1 mache sein Kerngeschäft mit Händlern, verfüge über einen eigenen Fahrzeugbestand und ein greifbares Logistiknetzwerk. Tate betont zudem Chancen durch KI in der Preisfindung und bei der Erkennung von Schäden an Fahrzeugen, die Auto1 angeboten werden. (mit Material von dpa-AFX)