Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.02.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 10. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ams
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|AstraZeneca
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|BP
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Cloudflare
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Coca-Cola
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Datadog
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Ferrari
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Fiserv
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Gilead Sciences
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Metaplanet
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|S&P Global
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Spotify Technology
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|TeamViewer
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|TUI
|Bericht 1. Quartal 2026
|Var Energi
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
