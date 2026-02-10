Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.02.2026

onvista · Uhr
Dividenden-AristokratenWasserstoffLuxusgüterCybersecurity

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 10. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
amsBericht Geschäftsjahr 2025
AstraZenecaBericht Geschäftsjahr 2025
BPBericht Geschäftsjahr 2025
CloudflareBericht Geschäftsjahr 2025
Coca-ColaBericht Geschäftsjahr 2025
DatadogBericht Geschäftsjahr 2025
FerrariBericht Geschäftsjahr 2025
FiservBericht Geschäftsjahr 2025
Gilead SciencesBericht Geschäftsjahr 2025
MetaplanetBericht Geschäftsjahr 2025
S&P GlobalBericht Geschäftsjahr 2025
Spotify TechnologyBericht Geschäftsjahr 2025
TeamViewerBericht Geschäftsjahr 2025
TUIBericht 1. Quartal 2026
Var EnergiBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TUI
Coca-Cola
TeamViewer
BP
Ferrari
Metaplanet
Cloudflare
Spotify Technology
Gilead Sciences
S&P Global
Fiserv
ams
Datadog
Var Energi
AstraZeneca

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.02.202605. Feb. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.02.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.02.202604. Feb. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.02.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.02.2026gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.02.2026
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 09.02.2026gestern, 06:00 Uhr · onvista
Dividendenkalender heute, 09.02.2026
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News