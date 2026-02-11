Märkte heute

Siemens Energy: Rekordaufträge – Spotify wächst, Cloudflare mit KI-Schub

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Gerresheimer, Salzgitter, Commerzbank, Siemens Energy, Ferrari, S&P Global, Coca Cola, Datadog, Spotify, Robinhood, Cloudflare.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Siemens Energy: Auftragseingang als Signal

Siemens Energy startet mit starken Quartalszahlen ins neue Geschäftsjahr – aber besonders der Blick auf Aufträge, Book-to-Bill und den Rekord-Auftragsbestand liefert spannende Hinweise auf die Nachfrage im Energie- und Infrastrukturzyklus. Wir schauen uns an, was Gas-Services, Netzausbau und Gamesa zum Ergebnis beitragen könnten.

Spotify: Rekord bei Nutzern – wie geht es weiter?

Spotify liefert im Quartal auffällige KPI-Dynamik bei MAUs und Abozahlen. Gleichzeitig wird spannend, wie der Markt auf den Umsatz-Ausblick und die Margenentwicklung blickt. Wir analysieren, ob Spotify operativ gerade in eine neue Phase eintritt – oder ob die Erwartungen schon sehr hoch sind.

Cloudflare: Wachstum, KI-Fantasie und der Blick nach vorn

Cloudflare meldet starkes Umsatzwachstum, hohe RPO-Dynamik und große Enterprise-Deals. Doch die Guidance bringt auch neue Bewertungsfragen mit. Wir diskutieren, wie ernst der Markt das „Agentic Internet“-Narrativ nimmt – und welche Rolle Cloudflare dabei wirklich spielen kann.  

