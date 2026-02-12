Siemens stark gestartet – Vertiv mit Mega-Guidance – AppLovin fällt zurück
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Hellofresh, Mercedes-Benz, Deutsche Börse, Siemens, Adyen, Unity Software, Shopify, Vertiv, McDonald’s, Cisco Systems, AppLovin.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Siemens: Q1 stark – Prognose angehoben
Siemens meldet einen überzeugenden Jahresauftakt mit kräftigem Auftragseingang und Rekord-Backlog. Besonders spannend: Welche Segmente wirklich ziehen – und ob die Bewertung nach dem starken Kursverlauf noch Spielraum lässt.
Vertiv: Orders drehen hoch – Guidance sorgt für Aufsehen
Vertiv liefert einen massiven Auftragsschub und setzt beim Ausblick ein klares Signal. Wir schauen drauf, wie viel Substanz hinter dem Data-Center-Boom steckt – und wie nachhaltig der Rückenwind wirklich ist.
AppLovin: Operativ stark – Markt trotzdem skeptisch
AppLovin präsentiert beeindruckende Kennzahlen und hohen Cashflow, doch die Aktie reagiert verhalten. Wir sprechen darüber, warum der Markt trotz starker Zahlen nervös bleibt – und welche Fragen jetzt entscheidend werden.
